Idea Chiara Ferragni per il Festival di Sanremo 2021

Mancano ancora più di 5 mesi al suo arrivo, ma il Festival di Sanremo fa sempre parlare di se. Fra date di partenza, ospiti, concorrenti, conduttori, vallette, giurati e chi più ne ha più ne metta, dell’evento catodico principale dell’anno, come per il maiale, non si butta via niente.

Nelle prossime settimane per altro è previsto l’appuntamento in diretta di seconda serata con Sanremo giovani, che andrà in onda alle 22:30 dopo una singola puntata della fiction campione di ascolti DOC, più una prima serata finale ad autunno inoltrato, entrambi gli appuntamenti condotti dal direttore artistico del Festival Amadeus.

Ma è anche del festivalone di marzo che si inizia a parlare e circola un voce che TvBlog ha avuto modo di captare che riguarderebbe una delle “affiancatrici” di Amadeus sul palco del teatro Ariston per il Festival numero 71.

La facciamo breve ed il nome della gentil donzella è quello di Chiara Ferragni, la più nota influencer dell’italico stivale. Potrebbe essere dunque lei una delle vallette, o co-presentatrici che dir si voglia, che affiancherebbe Amadeus nel prossimo Festival di Sanremo.

Lavori in corso comunque e niente di deciso e tanto meno di ufficiale, ma come è costume della nostra rubrica di retroscena il cui compito è quello di darvi conto di voci ed indiscrezioni, il nome di Chiara Ferragni circolerebbe sui tavoli di lavoro del prossimo Sanremo, forse anche a sua insaputa (o forse no). Se poi le rose fioriranno lo scopriremo solo nelle prossime settimane.