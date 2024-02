Neanche il tempo di far sedimentare l’indiscrezione sulla loro separazione, lanciata da Dagospia, che Fabio Fazio annuncia via social la presenza di Chiara Ferragni nella puntata di Che Tempo che Fa di domenica 3 marzo.

Un altro ‘colpaccio’ per Fazio che non solo può contare sulla presenza di Naomi Campbell, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Luisa Ranieri e i The Kolors per la puntata di domenica 25 febbraio, ma si porta avanti ‘assicurandosì’ il ‘fatto del mese’, se non del semestre, come ospite per la prossima puntata.

Certo, mancano ancora dieci giorni, che in era social sono un’infinità, ma già il solo fatto che Chiara Ferragni abbia dato il via libera alla comunicazione della sua presenza a poche ore dall’uscita della notizia che sta tenendo banco sui siti e sui quotidiani fa immaginare che ci sia una reale intenzione di essere intervistata da Fazio. Una situazione sostanzialmente ‘inedita’ per l’imprenditrice digitale, abituata, per lo più, alla comunicazione social tipicamente unidirezionale.

Cosa dirà Chiara Ferragni a CTCF?

Difficile non affrontare la questione del giorno, per cui là dove la Ferragni si dovesse presentare nello studio di Fazio – virtualmente o fisicamente – dovrebbe rispondere alla domanda che imperversa oggi un po’ ovunque: lei e Fedez si sono davvero lasciati?

Qualcuno sui social, intanto, inizia a pensare che sia tutta una ‘exit strategy’ dal caso Balocco, dai dubbi sulle uova di Pasqua, dalle indagini in corso sulla sponsorizzata con Oreo, insomma per ‘distrarre’ pubblico e media dalle ‘rogne’ professionali e tornare al ‘core business’ narrativo dei Ferragnez, ovvero la vita di coppia, la famiglia, la ‘quotidianità’ busy e fancy.

Molto dipenderà, senza dubbio, su come sarà affrontata – per non dire ‘impostata’ – l’ospitata di Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa. In diversi, anche ironicamente, avrebbero preferito uno speciale di Belve con un faccia a faccia Ferragni – Fagnani, ma probabilmente la cosa non sarebbe stata così ‘facile’ da concordare.

Fedez cosa farà?

Il coup de théâtre sarebbe se si presentasse anche Fedez: in quel caso non potremmo che assistere a una ‘smentita’ (o tentata tale) a mezzo tv. Certo è che i precedenti degli ultimi anni hanno mostrato come le indiscrezioni coniugali di Dagospia siano state sempre corrette, sebbene accompagnate da roboanti smentite da parte degli interessati. Prima il caso Totti – Ilary, quindi Bonolis – Bruganelli. Certo è che ci sono dei bambini di mezzo, ma su questo abbiamo la sensazione che l’opinione pubblica e i media stessi – che hanno seguito la vita dei piccoli Lucia Ferragni come in un ‘Truman show’ – non siano molto ben disposti alla ‘tutela e alla privacy’ dei piccoli . Vedremo.

Nel frattempo Fedez potrebbe intervenire, invece, nei modi e nelle forme che gli sono più congeniali, come i podcast.

Intanto chapeau a Fazio e alla redazione/produzione tutta di Che Tempo Che Fa. L’hype per la puntata del 3 marzo è già altissima.