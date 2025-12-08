Chi Vuol Essere Milionario – Il torneo prende tutto, la prima della Scala ferma al 6,4% di Share. I dati Auditel del 7 dicembre 2025

Era una strategia prevista, un azzardo per molti, ma dopo La Ruota della Fortuna in prima serata Mediaset ha scelto di rifarlo: mettere Gerry Scotti sia in access prime time che in prime time. Il volto simbolo di Canale 5 fa da traino a sè stesso con due programmi nella stessa sera. Cologno Monzese cala l’artiglieria pesante e, terminata La Ruota della Fortuna in preserale, ripropone un format che compie 20 anni di onorato servizio.

Chi Vuol Essere Milionario – Il torneo. Gioco leggermente rivisitato, Scotti è il primo in Europa a testare questa formula aggiornata. Il format, se funziona, verrà proposto anche altrove. Con presentatori diversi dal conduttore di Pavia. Nella serata del 7 dicembre 2025 il test è andato bene: la trasmissione ha totalizzato il 22,4% di Share. Contro la prima della Scala, su Raiuno, ferma al 6,4% di Share.

Gerry Scotti leader di ascolti, la prima della Scala non convince su Raiuno

L’opera è un appuntamento fisso: Viale Mazzini, ogni anno, la propone per mostrare l’apertura della stagione. È un termometro che rispecchia anche il lato glamour del Paese. Se dal vivo, però, c’è grande attesa, in televisione non attecchisce a dovere. Gli appassionati dell’opera sono pochi: in percentuale il prodotto ha ottenuto il 6,4% di Share.

Su Rai2, Improvvisamente a Natale mi sposo ha totalizzato il 7,2% di Share. Questo è un problema per Viale Mazzini: quando la rete cadetta ottiene più della rete ammiraglia vuol dire che c’è qualcosa da rivedere. Televisivamente parlando, le reti ammiraglia devono raccoglie il massimo possibile rispetto al bacino d’utenza, mentre le altre hanno il compito di portare punti all’azienda. Quando i ruoli si invertono, vuol dire che le aspettative non hanno fatto i conti con la realtà. Teorema che mostra la propria validità con Report: la trasmissione di inchiesta su Rai3 arriva al 10,6% di Share.

Report oltre il 10% su Rai3, bene anche Fabio Fazio sul Nove

Ranucci si conferma tra i programmi più visti della serata, insieme a Fabio Fazio sul Nove con Che Tempo Che Fa. La trasmissione conquista il 9,1% di Share. La parte finale di programma, denominata Il Tavolo, raggiunge il 7,8% di Share. Rete 4, tornando a Mediaset, con Fuori dal Coro, totalizza il 5,3% di Share. Mentre Italia Uno, grazie a Zelig On con Lodovica Comello e Paolo Ruffini alla conduzione, ottiene il 5% di Share.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, si ferma al 2,3% di Share con Le chiavi del Natale. Sul Canale 20, invece, Transformers – La Vendetta del Caduto riesce a ottenere l’1,8% di Share. The Tank, su Rai4, si attesta all’1,3% di Share. Waterworld, su Iris, arriva all’1,7% di Share. RaiMovie, invece, con K-19 arriva all’1,1% di Share.

La Ruota della Fortuna sfiora il 30% di Share

Nel preserale generalista italiano, complice l’assenza di Affari Tuoi che ha lasciato spazio alla prima della Scala, spopola Gerry Scotti che sfiora il 30% di Share con La Ruota della Fortuna. Il conduttore di Cologno Monzese, ancora una volta, ha fatto la differenza – in termini di ascolti – nelle vesti di uomo ovunque. Un ulteriore tentativo, in tal senso, verrà fatto anche domenica prossima perchè il torneo di Chi Vuol Essere Milionario? non si ferma.