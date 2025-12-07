Stefano De Martino si ferma: perché stasera 7 dicembre non va in onda Affari Tuoi

Paura per Stefano De Martino e Affari tuoi che si fermano lasciando campo libero a Gerry Scotti e La ruota della fortuna. Ecco quando torna in onda il programma di Raiuno.

Pausa per Affari tuoi e Stefano De Martino che oggi, domenica 7 dicembre 2025. non va in onda. Dopo la vittoria di Stefano, il concorrente del Lazio che ha portato a casa 30mila euro, Affari tuoi oggi si ferma lasciando campo libero a Gerry Scotti e La ruota della fortuna che, invece, va regolarmente in onda prima del ritorno in tv di Chi vuol essere milionario?.

Ad annunciare lo stop di Affari tuoi, nel corso della puntata di sabato 6 dicembre 2025, è stato lo stesso De Martino che, sempre sorridente e accogliente con i concorrenti, dopo aver allietato il sabato sera del pubblico di Raiuno, ha spiegato anche il motivo per cui lo studio di Affari tuoi appariva addobbato a festa.

Stop ad Affari tuoi: ecco quando torna in onda Stefano De Martino

Mostrando lo studio di Affari tuoi con l’albero di Natale e tutti gli addobbi natalizi, Stefano De Martino, nella puntata dello show di Raiuno di sabato 6 dicembre 2025, ha annunciato lo stop di Affari tuoi: il programma, infatti, oggi 7 dicembre 2025, non va in onda. Lo stop della puntata odierna di Affari tuoi è dovuto alla messa in onda della Prima della Scala di Milano che inaugura l’inizio della stagione lirica.

Raiuno dedica così fino alle 22 la diretta all’importante evento con la messa in onda di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovič, opera scelta in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore dal direttore musicale Riccardo Chailly, che al settimanale Chi ha rivelato: “Nel 2025 cade il cinquantenario della morte di Sostakovic, ma anche perché è un’opera brillante, l’unica opera che ha sofferto per la censura, nel suo caso di Stalin, ma merita di essere conosciuta e dovrebbe entrare nel repertorio scaligero“.

Lo stop di Affari tuoi, tuttavia, è solo momentaneo esattamente come quello de La notte nel cuore che si ferma questa sera. Già da domani, lunedì 8 dicembre, il programma di Raiuno tornerà regolarmente in onda con il nuovo concorrente del Lazio e un altro pacchista pronto a sfidare il dottore e la sorte per provare a portare a casa i 300mila euro, somma che regalerebbe serenità, dal punto di vista economico, a chiunque.

Per tornare a cantare e ballare anche insieme a Herbert Ballerina e per ammirare nuovamente la bellezza e l’intelligenza di Gennarino, il cagnolino che ha conquistato tutti, bisognerà aspettare molto poco. Affari tuoi, inoltre, non si fermerà neanche durante le festività se non per pochi giorni accompagnando i telespettatori fino all’estrazione finale della Lotteria Italia del 6 gennaio quando andrà in onda una puntata speciale.