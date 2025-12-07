Perchè La Notte nel cuore non va in onda stasera 7 dicembre: quando torna

Brutte notizie per i fan de La notte nel cuore che in questa domenica credevano di poter assistere ad una nuova e avvincente puntata. Oggi, domenica 7 dicembre 2025, Mediaset ha deciso di fermare la messa in onda, in prima serata, della soap opera turca, per lasciare spazio al grande ritorno di uno dei quiz show più amati dal pubblico di canale 5.

La dizi turca che non ha avuto una programmazione quotidiana e che è andata in onda in prima serata appassionando milioni di telespettatori, si sta avviando verso il gran finale ma oggi non sarà trasmessa nessuna, nuova puntata. Tuttavia, per rimediare, Mediaset ha disposto una doppia programmazione serale già dalla prossima settimana per consentire ai telespettatori di vedere l’epilogo delle vicende di Nuh e Melek prima delle festività natalizie.

Anticipazioni La notte nel cuore: quando va in onda con il doppio appuntamento settimanale

Questa sera, al termine della puntata de La ruota della Fortuna, non andrà in onda La notte nel cuore ma Chi vuol essere milionario?, il quiz show condotto da Gerry Scotti che torna in onda con una nuova edizione e che farà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di dicembre. La notte nel cuore, tuttavia, non si interrompe sul più bello ma tornerà in onda già martedì 9 dicembre, in prima serata. Sarà una puntata super emozionante durante la quale Sevilay e Nuh si sposeranno. Al matrimonio si presenterà anche Peri ma sarà cacciata via da Harika in malo modo.

Nel frattempo, dopo aver coronato il suo sogno d’amore, Nuh dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al cervello, necessario per salvargli la vita dopo la diagnosi del tumore al cervello.

La notte nel cuore tornerà, poi, in onda anche mercoledì 10 dicembre, sempre in prima serata su canale 5. Nel secondo appuntamento settimanale con la soap opera turca, dopo l’operazione chirurgica, Nuh riaprirà gli occhi per la gioia di tutta la famiglia. Dopo essersi ripresa, Nuh sarà dimesso e, quando tornerà a casa, Peri proverà a fargli visita, ma Harika la caccerà. Canan, invece, indagherà per recuperare il denaro che le ha sottratto Halil e scoprirà che l’uomo vive da Mehmet.

Il doppio appuntamento settimanale, salvo cambiamenti di programmazione dell’ultima ora, continuerà fino al 23 dicembre, giorno in cui andrà in onda l’ultima, attesissima puntata con un epilogo super emozionante e ricco di colpi di scena clamorosi che metteranno fine a tutte le vicende ancora in sospeso.