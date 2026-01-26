Chi Vuol Essere Milionario? cala ancora, ma vince la serata. Prima di Noi chiude al ribasso. I dati Auditel del 25 gennaio 2026
Chi Vuol Essere Milionario? perde punti importanti sul piano delle percentuali ma conquista la serata Auditel. Prima di Noi non ha coinvolto abbastanza il pubblico. De Martino tallona Scotti in access prime time.
Chi Vuol Essere Milionario? vince senza convincere. La trasmissione di Mediaset con Gerry Scotti al timone rispetto all’esordio sta subendo un drastico calo. Il programma, nella versione torneo, è arrivato al 15,8% di Share. La trasmissione ha perso per strada punti importanti nelle ultime settimane. Aveva iniziato bene, prestazioni incoraggianti anche contro la prima della Scala.
Il passare delle settimane, tuttavia, non gratifica – in termini di percentuale – un format con più di vent’anni di onorato servizio. Scotti porta a casa la serata in termini di Auditel soltanto perchè Prima di Noi non ha entusiasmato il pubblico. La fiction della rete ammiraglia di Viale Mazzini si accontenta del 12,4% di Share.
Chi Vuol Essere Milionario vince contro Prima di Noi
Un titolo importante che, però, non ha catturato il gradimento del pubblico. Qualche valore si recupera in digitale, ma è troppo poco per parlare di scommessa vinta. Le reti cadette compiono scelte differenti: Rai2 arriva al 3,7% di Share grazie a Il sesso degli angeli, film commedia di Leonardo Pieraccioni con Marcello Fonte e Sabrina Ferilli. Report su Rai3 raggiunge quota 9,2% di Share, la seconda parte di programma si attesta sul 6,8%. Rete4 con Fuori dal Coro non va oltre il 5,2% di Share.
Italia Uno trova percentuali importanti grazie alla versione classica de Le Iene che conquista il 10,3% di Share. La7 si rifugia nel 2,1% di Share con Il Castello. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie Attacco al potere – Olympus has fallen non andando oltre il 2% di Share. Nove ritrova Che Tempo Che Fa nella propria versione consueta dopo la puntata omaggio su Ornella Vanoni. I dati vedono comunque un programma in ottima salute che garantisce l‘8,3% di Share.
La sfida nel preserale si anima
La seconda parte di programma, chiamata Il Tavolo, si attesta sul 6,6% mentre L’importante è finire (ultima porzione del programma) vede il 6,1% di Share. Il Canale 20 punta su un grande classico come Indipendence Day che arriva all’1,9% di Share. Non ti fidare, su Rai4, non va oltre l’1,4% di Share. Meglio Indiana Jones e l’ultima crociata su Iris, il film ottiene il 2,7% di Share. RaiMovie si attesta sull’1,3% di Share con I tre moschettieri.
Il preserale generalista italiano è contraddistinto dalla sfida che vede contrapporre Affari Tuoi a La Ruota della Fortuna. Il programma Mediaset torna in testa negli ascolti, dopo che le ultime sere era stato indietro, di pochi decimi rispetto alla concorrenza di Raiuno. Gerry Scotti e Samira Lui collezionano il 23,8% di Share mentre Stefano De Martino ottiene il 23,3% di Share. Un vero e proprio testa a testa che è tornato ad animarsi nelle ultime settimane.