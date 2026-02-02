Chi Vuol Essere Milionario? battuto da Cuori: la fiction di Raiuno supera Gerry Scotti. Mediaset perde anche nel preserale. I dati Auditel del 1 febbraio 2026

Chi Vuol Essere Milionario? stavolta non incassa. I premi e le possibilità del torneo di Gerry Scotti, su Mediaset, restano molte. Non abbastanza per battere la concorrenza di Raiuno, Viale Mazzini punta sulla nuova stagione di Cuori. La fiction funziona sempre agli occhi del pubblico, specialmente quando si tratta di un nuovo capitolo di una storia conosciuta.

Il titolo Rai è molto forte – figlio di un successo maturato negli anni passati – che continua a garantire curiosità e consenso. La prima puntata si attesta sul 17,8% di Share, mentre il gioco di Gerry Scotti si ferma al 15,5% di Share. Le reti cadette hanno scelto diversamente: a partire da Rai2 che punta tutto su Mio padre è un sicario al 3,4% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini opta per Report. Le inchieste di Sigfrido Ranucci e la sua squadra di cronisti fruttano l’8,5% di Share all’emittente.

Gerry Scotti battuto sia in prime time che in access. Raiuno vince con Cuori alla prima puntata

Cologno Monzese risponde con Rete4 che sceglie Fuori dal Coro arrivando al 5,9% di Share. Cresce ancora Le Iene nella versione classica arrivando al 9,6% di Share. Il programma di Davide Parenti è sempre più solido anche nelle versioni Inside. Una valida alternativa da giocare durante la settimana. La7 ripropone Misery non deve morire ottenendo l’1,6% di Share. Tv8 sceglie Il giustiziere della notte fermandosi all’1,4% di Share.

Nove gioca sul velluto con Che Tempo Che Fa: il programma di Fazio, nella puntata in cui ha ospitato il cooperante veneziano Alberto Trentini dopo più di un anno di prigionia in Venezuela, arriva all’8,6% di Share. L’anteprima ottiene il 6,8% mentre l’ultima porzione di programma (chiamata Il Tavolo) si attesta sul 7% di Share.

De Martino fa crescere Affari Tuoi

Nel preserale italiano La Ruota della Fortuna arriva al 23,2% mentre Affari Tuoi si spinge al 23,4% di Share. De Martino supera ancora una volta Gerry Scotti. I due programmi viaggiano praticamente alla stessa velocità di crociera, ma da qualche sera i picchi nelle diverse porzioni di programma stanno facendo la differenza a favore di Viale Mazzini.

Pochi decimi, ma buoni per imporre nuovamente una leadership che fino a qualche mese fa sembrava piuttosto distante in access per la televisione di Stato. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra il Canale 20 che sceglie Indipendence Day – Rigenerazione, Rai4 con Derailed – Attrazione Letale, Iris con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e RaiMovie con Il duro del Road House.