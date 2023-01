Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, si è fermato. L’ultimo appuntamento in diretta con la trasmissione del Servizio Pubblico risale a due settimane fa, mercoledì 21 dicembre 2022. Pochi giorni dopo (nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre) è stato ritrasmesso in replica uno speciale dedicato al caso Iran intitolato “Iran, donna, vita, libertà” andato in onda il 9 dicembre scorso.

Come mai per la seconda settimana consecutiva non va in onda? Le festività natalizie hanno fermato, seppur temporaneamente, alcuni dei programmi di prima serata delle reti Rai parte di questi riguardano proprio i contenuti di informazione, cronaca nera. Tra questi è coinvolta anche Chi l’ha visto?.

Nell’ultimo appuntamento del 2022 Federica Sciarelli augurando buone feste ha salutato il suo pubblico annunciando il ritorno nel 2023, ma senza specificare la data esatta. Nonostante ciò, la redazione del programma ha proseguito il suo impegno raccogliendo appelli e seguendo i vari casi della quale si sta occupando da tempo, aggiornando di volta in volta il pubblico che segue le pagine social della trasmissione.

I contatti sempre attivi per qualsiasi tipo di segnalazione sono:

lo 06/8262

la mail 8262@rai.it

il fax 06/64633399

le pagine social di Instagram, Facebook e Twitter

il numero Whatsapp 3453131987.

Quando torna in onda Chi l’ha visto?

La ripresa del programma in diretta è prevista per mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 21:20 su Rai 3.

Cosa va in onda al posto di Chi l’ha visto?

Mercoledì 28 dicembre 2022 la trasmissione è stata sostituita dal film Gifted – Il dono del talento, mentre per il 4 gennaio 2023 – come segnala anche la guida tv della piattaforma Rai Play – è prevista la messa in onda del sequel della commedia Sister Act, ovvero Sister Act 2 – Più svitata che mai con Whoopi Goldberg, nel ruolo di Deloris/Suor Maria Claretta.