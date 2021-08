Chi l’ha visto? è tra i programmi più longevi della tv italiana: in onda su Rai Tre dal 1989, quando alla direzione di rete c’era Angelo Guglielmi, il format dedicato alla segnalazione e alla ricerca delle persone scomparse si è nel tempo trasformato in un centro investigativo, in un supporto concreto alle indagini nei casi di scomparsa o di omicidio più eclatanti degli ultimi anni. Dal caso di Elisa Claps alla scomparsa di Denise Pipitone, Chi l’ha visto? ha finito per rappresentare un collettore di segnalazioni e uno strumento di ricerca che ha portato in alcuni casi a risoluzioni eclatanti. Ed è proprio sul caso della piccola Denise Pipitone che si è concentrata l’ultima parte della scorsa stagione ed è molto probabilmente da lì che ripartirà la 34esima edizione.

Chi l’ha visto? 2021-2022, quando inizia e quando va in onda

La nuova edizione di Chi l’ha visto? inizia l’8 settembre 2021 e proseguirà fino a luglio 2022. Va in onda nella prima serata del mercoledì, come ormai tradizione. Inizia ancor prima del periodo di garanzia Autunno 2021, che per la Rai quest’anno va dal 12 settembre al 4 dicembre.

Chi l’ha visto? 2021-2022, conduttrice

Conduttrice di Chi l’ha visto? è Federica Sciarelli, alla guida del programma dal 2004.

Chi l’ha visto?, scomparsi

Oltre alle segnalazioni quotidiane e dell’ultimo minuto, che continuano a essere raccolte e pubblicate dalla redazione anche quando il programma non va in onda, Chi l’ha visto? ha progressivamente investito tempo e risorse nel tentativo di riaprire casi dimenticati, di dare nuovo slancio alle indagini, di stimolare la risoluzione di alcuni grandi misteri italiani, come il rapimento Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, l’omicidio di Simonetta Cesaroni a Via Poma, andando addirittura sulle tracce dei grandi latitanti di mafia, per arrivare ai casi più recenti come quelli di Lucia Manca o Elena Ceste, Yara Gambirasio. Ma senza dubbio negli ultimi anni è difficile dimenticare la diretta da casa Scazzi per la scomparsa della piccola Sarah.

A tener banco nelle ultime settimane di programmazione sicuramente il caso Denise Pipitone, dopo l’accelerazione dovuta a nuove informazioni raccolte tramite segnalazioni arrivate in redazione e all’avvocato della mamma Piera Maggio.

Chi l’ha visto?, diretta streaming su Raiplay

Chi l’ha visto? va in onda, come detto, il mercoledì sera su Rai 3 e Rai 3 HD (503) e in diretta streaming su RaiPlay, dove poi il programma è disponibile on demand.