Chi è Greta Cianfano la hostess di Avanti un altro

Tra le protagoniste della nuova edizione di ‘Avanti un altro‘, il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, spicca Greta Cianfano che ricopre il ruolo della hostess.

Conosciamola meglio:

Chi è Greta Cianfrano di Avanti un altro? Età, lavoro, Instagram, fidanzato

Greta Cianfano è nata il 22 dicembre del 1998 sotto il segno del Capricorno. Il papà è pilota di aerei mentre la mamma è un’assistente di volo. Nel 2018, la giovane ballerina ha provato ad entrare nella scuola di ‘Amici’. Ha fatto parte, come figurante, del cast di ‘Ciao Darwin’ durante lo spazio di ‘A spasso nel tempo’.

Il suo profilo Instagram @gretacianfano, ad oggi, conta oltre 16400 followers.

“Finalmente posso dirvelo! Così felice di far parte di questo programma, ricoprendo un ruolo speciale per me e per la mia famiglia: l’hostess!

Ho sempre viaggiato molto grazie al lavoro dei miei genitori, e diverse volte mi sono immaginata nei panni di hostess come mia mamma, ma poi ho intrapreso un altra strada. Finalmente in qualche modo posso dire di aver mandato avanti questa tradizione famigliare a modo mio! Grazie @sonopaolobonolis a tutta la famiglia @sdl.tv e a @silvilag per avermi dato questa opportunità!

Seguiteci tutti i giorni su canale 5 alle 18.45 @avantiunaltro_official”

Ad oggi, non sappiamo se abbia un fidanzato o sia single.

Chi sono i protagonisti del salottino di Avanti un altro?

Il surreale “salottino” sarà quest’anno capitanato da alcune Miss provenienti da tutto il mondo che si alterneranno nel corso delle puntate fino al ritorno di Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Nel cast, come sempre, moltissimi personaggi: dalla regina del web Laura Cremaschi alla dottoressa Maria Mazza, fino allo iettatore Franco Pistoni e la “moglie” Giorgia Pianta. E poi, gli storici Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo e tanti altri.

Non mancheranno la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la bona sorte Bona Sorte Viviana Vizzini, la Hostess Greta Cianfano.

Tra le novità di questa edizione la presenza di Flavia Vento, che, nel ruolo del “Vento del mistero”, rivolgerà ai concorrenti domande legate alla spiritualità, fenomeni soprannaturali, campi magnetici, ufo o alieni.