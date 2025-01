Avanti un Altro 2025: quando inizia, cast, personaggi, come partecipare

Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, torna al timone di Avanti un Altro anche nel 2025, con la quattordicesima edizione del game show che andrà in onda, come sempre, nel preserale di Canale 5.

Avanti un Altro, format ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è una produzione RTI realizzata in collaborazione con EndemolShine Italy.

Di seguito, tutti i dettagli.

Avanti un Altro 2025: quando va in onda

La quattordicesima edizione di Avanti un Altro andrà in onda a partire dal 20 gennaio 2025, alle ore 18:45, su Canale 5. Il game show andrà in onda tutti i giorni, da lunedì a domenica.

Avanti un Altro 2025: Salottino

Il Salottino, che dal 2017 ha sostituito il Minimondo, quest’anno, sarà capitanato da alcune Miss provenienti da tutto il mondo che si alterneranno nel corso delle puntate fino al ritorno di Miss Claudia (Claudia Ruggeri).

Nel cast fisso del programma, inoltre, ritroveremo la Dottoressa (Maria Mazza), la Regina del Web (Laura Cremaschi), Fitness (Matteo Braccani), XXXL (Francesco Nozzolino), il Coreografo (Nino Tortorici), Horror (Mor Beye), Agente Segreto (Martino Meuli) e altri.

Tra le novità di questa edizione, ci sarà la presenza di Flavia Vento, che, nel ruolo del Vento del mistero, rivolgerà ai concorrenti domande legate alla spiritualità, fenomeni soprannaturali, campi magnetici, ufo o alieni.

Bonas e Bonus Avanti un Altro 2025: chi sono?

In questa edizione, nel ruolo della Bonas, ritroveremo Paola Caruso, mentre, nel ruolo di Bonus, è stato riconfermato Daniel Nilsson.

Iettatore e la moglie Avanti un Altro 2025: chi sono?

Nessun cambiamento per quanto riguarda i ruoli dello Iettatore e di sua moglie. Anche in quest’edizione, i ruoli saranno ricoperti rispettivamente da Franco Pistoni e Giorgia Pianta.

Bona Sorte Avanti un Altro 2025: chi è?

Per la seconda edizione consecutiva, il ruolo di Bona Sorte sarà interpretato da Viviana Vizzini.

Avanti un Altro 2025: regolamento

I concorrenti, in fila, si siedono uno per volta davanti a Paolo Bonolis e Luca Laurenti che fanno loro un massimo di 4 domande, denominate Spiedini.

Se il concorrente risponde correttamente a 3 domande su 4 (o se risponde correttamente alla domanda posta da un componente del Salottino) può pescare un Pidigozzo, un piccolo contenitore che può contenere varie cifre. Nel Pidigozzaro, però, sono presenti anche Pidigozzi speciali come la Bona Sorte, Avanti un Altro, lo Iettatore, la Pariglia e il Cambio.

In caso di importo guadagnato, il concorrente può decidere se proseguire col gioco o sedersi sulla postazione del potenziale campione di puntata. Se sceglie quest’ultima opzione, rimane in carica fino a quando un altro concorrente non raggiunge un importo superiore, prendendo il suo posto. Alla fine della puntata, chi è seduto sulla postazione del campione va al gioco finale, giocandosi la somma accumulata più altri 100mila euro.

Avanti un Altro: gioco finale

Il concorrente che riuscirà ad arrivare al gioco finale dovrà, come sempre, rispondere a 21 domande poste da Paolo Bonolis, a doppia scelte, ma le risposte dovranno essere tutte sbagliate. Ogni volta che il concorrente darà la risposta giusta (e quindi non valida per il gioco) dovrà ricominciare da capo. Per vincere il montepremi accumulato, il concorrente ha 150 secondi di tempo.

Scaduti i 150 secondi, il timer ritorna a 100 secondi e il montepremi scende a 100mila euro. Ad ogni secondo trascorso, vengono scalati mille euro. Giunti a 30mila euro, si accende un fascio di luce e il concorrente può premere un pulsante per bloccare il montepremi. A quel punto, potrà rispondere a tutte le domande senza più obblighi di tempo.

Avanti un Altro: come partecipare

Per diventare concorrente del game show di Canale 5, è possibile inoltrare la richiesta sul sito ufficiale della SDL2005, cliccando sulla sezione Casting e successivamente sul banner di Avanti un Altro.

Avanti un Altro: dove si registra

Avanti un Altro viene registrato nello studio 1 del Centro Titanus Elios, in Roma.

Avanti un Altro 2025 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Avanti un Altro anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.