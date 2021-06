Nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti 2021/2022 di Rai2, oggi è stato annunciato il ritorno in onda di Check up. La storica trasmissione della tv pubblica andrà in onda nella collocazione del sabato mattina, alle ore 11:15.

Il format prevede il racconto dell’eccellenza medica del nostro Paese, grazie alla presenza in studio dei più autorevoli medici italiani. Come si legge nella brochure inviata dalla Rai, saranno previsti anche collegamenti dalle sale operatorie dei più importanti ospedali per far conoscere le tecnologie più all’avanguardia; non mancheranno aggiornamenti sulle più importanti scoperte mediche della settimana e i suggerimenti di un nutrizionista sui cibi consigliati e quali da evitare in relazione alla patologia trattata in puntata

Ok, ma chi ci sarà alla conduzione? La Rai, per il momento, non ha fornito la risposta a questa domanda. A quanto risulta a TvBlog, in pole per la nuova edizione di Check up ci sarebbero Elena Santarelli e Luana Ravegnini. Per entrambe le showgirl si tratterebbe di un ritorno in televisione dopo anni di ruoli più marginali o, nel caso della Ravegnini, di assenza totale dal piccolo schermo.

A firmare Check up ci sarà Simona Agnes, figlia dello storico dirigente Rai Biagio e fresca candidata al Cda Rai. Nel 2018, intervistata dal sito spraynews, rivelò:

Vorremmo riproporre al grande pubblico Check-up. La Rai sarebbe chiaramente la sua collocazione naturale. Rappresenterebbe la massima tutela del servizio pubblico.

Se un anno fa il tentativo di riportarlo in onda su Rai1 con la conduzione di Elisa Isoardi (quest’ultima si dovette accontentare della partecipazione a Ballando con le stelle) non andò a buon fine, oggi è arrivata la certezza di essere nel palinsesto di Rai2.

Per quanto concerne le altre novità del weekend della rete diretta da Ludovico Di Meo annunciate oggi, da segnalare Dolce Quiz (come anticipato da Blogo, il sabato in onda proprio dopo Check Up), Tutto fa domenica con Paola Perego e Simona Ventura la domenica mattina e Cook50 con Samanta Togni.