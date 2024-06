Dieci puntate per la serie con Skylar Astin e Marcia Gay Harden in onda il sabato e la domenica alle 19:00

I weekend estivi di Rai 2 si arricchiscono con l’arrivo della seconda e ultima stagione di So Help Me Todd – Che Dio Ci aiuti. Il simpatico legal dramedy con Skylar Astin e Marcia Gay Harden non ha, infatti, superato lo scoglio della seconda stagione e nonostante ascolti soddisfacenti essendo tra le meno viste del canale in chiaro CBS è stato cancellato per fare spazio a nuove serie tv. Il connubio tra commedia familiare e casi legali non ha fatto breccia nemmeno in Italia e dopo una prima stagione conclusa lo scorso settembre in seconda serata, Rai 2 propone la serie nella fascia preserale del sabato e della domenica d’estate.

Che Todd ci Aiuti 2, la trame delle puntate su Rai 2

La seconda stagione di Che Todd ci Aiuti riparte da quanto successo nel finale della precedente: Todd ha ottenuto nuovamente la sua licenza da investigatore privato mentre Margaret ha tenuto testa a Beverly diventando socia dello studio legale. Una volta rientrata a casa si è ritrovata davanti a Harry, secondo marito di Margaret, tornato dall’Islanda pentito di esser scappato.

La puntata di domenica 23 giugno

2×01 L’Islanda era orribile: Margaret deve fare i conti con il ritorno di Harry. Intanto Todd e Margaret si occupano del caso di un conduttore televisivo morto in diretta dopo esser stato colpito da un riflettore. I sospetti ricadono sulla sua co-conduttrice.

Che Todd ci Aiuti 2, il cast

Torna gran parte del cast della prima stagione a partire dall’accoppiata Skylar Astin e Marcia Gay Harden che sono l’anima della serie. Accanto a loro Madeline Wise nei panni di Allison la sorella di Todd che in questa stagione è in piena crisi personale, Tristen J. Winger in quelli dell’investigatore Lyle, Inga Schlingmann è invece Susan ex di Todd che vorrebbe diventare socia dello studio legale.

Marcia Gay Harden è Margaret

Skylar Astin è Todd

Madeline Wise è Allison, sorella di Todd, medico

Tristen J. Winger è Lyle, investigatore dello studio legale dove lavora Margaret

Inga Schlingmann è Susan, ex di Todd, lavora nello studio legale

Rosa Evangelina Arredondo è Francey, assistente di Margaret

Jeffrey Nording è Gus Easton

Leslie Silva è Beverly Crest, avvocato partner dello studio legale

Clayton James è Chuck Grant, marito di Allison

Heather Morris è Judy Maxon

Che Todd ci Aiuti 2 la programmazione su Rai 2

La seconda stagione di Che Todd ci Aiuti debutta domenica 24 giugno alle 19:40 dopo il finale di The Blacklist, per poi proseguire ogni sabato e domenica alle 19:00.

Che Todd ci Aiuti 2 quante puntate sono

La seconda stagione della serie è composta da sole 10 puntate. Infatti a seguito dello sciopero di sceneggiatori e attori della scorsa estate le produzioni della tv generalista americana sono tutte iniziate nel 2024 tra febbraio e marzo avendo quindi un numero ridotto di puntate.

Che Todd ci Aiuti, perché è stata cancellata?

Come anticipato non ci sarà una terza stagione di Che Todd Ci Aiuti, la serie è stata cancellata. Pur avendo ascolti sia live che nei giorni successivi che l’avrebbero fatta proseguire su qualsiasi altro canale, per gli standard della CBS questi dati sono stati troppo bassi e la serie è stata sacrificata per lasciare spazio a nuove produzioni. Probabilmente a danneggiare la serie è stata anche una sceneggiatura meno convincente della prima (la vicenda dei problemi economici dello studio legale è stata una storyline sbagliata da introdurre in una stagione così breve e all’improvviso) ma anche una formula che è risultata troppo ripetitiva.