Che Todd ci Aiuti è la nuova serie tv in partenza su Rai 2 da lunedì 17 luglio in prima serata anche in streaming suRaiPlay. La serie tv è una commedia familiare a sfondo legal con al centro una mamma avvocato e il figlio investigatore privato, entrambi alla ricerca di una nuova stabilità nella vita e nel lavoro. Il titolo italiano Che Todd ci Aiuti è una storpiatura del detto “che Dio ci aiuti” nel tentativo di riprendere quello dell’originale “So Help Me Todd” che ugualmente giocava con “So Help Me God”. L’obiettivo era mantenere l’attenzione sulla coppia madre-figlio che è il fulcro del racconto, formata da Skylar Astin e Marcia Gay Harden (inizialmente il ruolo della madre era affidato a Geena Davis che lasciò la serie nel corso delle riprese del pilot). Scopriamo tutto quello che ci aspetta da questa nuova serie tv nell’estate di Rai 2.

Che Todd ci Aiuti, la trame e le puntate su Rai 2

Todd è la pecora nera della famiglia Wright. Investigatore privato intuitivo ma dai metodi discutibili e per questo ha perso la licenza per lavorare legalmente. La madre Margaret lo vorrebbe vedere sistemato, sposato e con un lavoro stabile come il fratello Lawrence che lavora per un senatore o la sorella Allison che è medico. Margaret, che è l’esatto opposto di Todd, lo aiuta a liberarsi dalle accuse criminali e gli offre un lavoro nel suo studio che Todd, sentendosi uno spirito libero, fatica ad accettare. Il suo unico obiettivo è riottenere la licenza per essere nuovamente libero. Questa convivenza funzionerà?

Le puntate di lunedì 17 luglio

1×01 Il metodo Todd: Todd vive nel garage della sorella e del cognato, deve alla madre 9 mila dollari ed è accusato di attività criminale compiute dall’ex partner ora fuggita. La madre lo aiuta e gli chiede di rintracciare il suo secondo marito, Harry, improvvisamente fuggito. Intanto Margaret difende una ragazza accusata di aver sparato a un uomo.

1×02 Il secondo del secondo: Todd inizia a lavorare allo studio legale di Margaret ma deve gestire il primo investigatore Lyle. Margaret pensa di difendere il sindaco accusato di molestie ma viene scavalcata, intanto l’accusatrice del sindaco viene trovata morta e Todd non può fare a meno di indagare.

1×03 Tante seconde opportunità: Brian, vecchio amico di Todd, chiede a Margaret di difenderlo ma dopo che lo ha fatto scagionare, Brian viene arrestato di nuovo. Solo Todd pensa che ci sia qualcosa di strano. Intanto Margaret fatica a riprendersi dalla decisione di Harry.

Che Todd ci Aiuti, la recensione

So Help Me Todd – Che Todd Ci Aiuti è una sorprendente serie per la tv generalista rilassante e scacciapensieri, quei prodotti da guardare senza prestare troppa attenzione ma che finiscono per diventare familiari. Un antico simulacro di una tv che non c’è più, in cui c’era il tempo per lasciar crescere una serie, trasformarla in un abitudine, diventare amici dei personaggi. Curiosamente Che Todd ci Aiuti ha funzionato, forse perché è riuscita ad intercettare il pubblico maturo di CBS, stanco di vagare tra le piattaforme alla ricerca di qualcosa da guardare.

Che Todd ci Aiuti è un patchwork che appare un po’ troppo costruito, soprattutto nelle prime puntate: c’è la componente da commedia familiare, la parte legal con il caso di puntata, la tensione romantica da costruire con il tempo, ma ha anche elementi da comicità fisica costruiti intorno ad Astin, insoliti per un “drama” da generalista. I casi non sono particolarmente avvincenti, la trama orizzontale è tutta incentrata sui personaggi, ci sono dinamiche a tratti incomprensibili, Marcia Gay Harden appare a tratti fuori luogo, quasi capitata per caso. Eppure Che Todd ci Aiuti funziona: diverte, rilassa, incuriosisce e finisce per appassionare. Conquisterà anche il pubblico dell’estate di Rai 2?

Che Todd ci Aiuti, quante puntate sono?

Le puntate della prima stagione sono 21 (al ritmo di 3 a settimana finiranno in 7 serate su Rai 2).

Che Todd ci Aiuti, il cast

Il Todd del titolo è interpretato da Skylar Astin, attore con alle spalle diversi ruoli tra film e serie tv comedy, ha recitato nei due Pitch Perfect, è stato nelle serie Crazy Ex Girflriend, Zoey’s Estraordinary Playlist e in Ground Floor una comedy di Bill Lawrence in cui era accanto a Briga Heelan che sarà guest star di Che Todd Ci Aiuti. Accanto a lui c’è Marcia Gay Harden, premio Oscar come non protagonista per Pollock, nominata anche per Mystic River, torna in tv su CBS dopo l’esperienza di Code Black.

Marcia Gay Harden è Margaret

Skylar Astin è Todd

Madeline Wise è Allison, sorella di Todd, medico

Tristen J. Winger è Lyle, investigatore dello studio legale dove lavora Margaret

Inga Schlingmann è Susan, ex di Todd, lavora nello studio legale

Rosa Evangelina Arredondo è Francey, assistente di Margaret

Jeffrey Nording è Gus Easton (avvocato arriva nel corso della stazione)

Leslie Silva è Beverly Crest, avvocato partner dello studio legale

Clayton James è Chuck Grant, marito di Allison

Thomas Cadrot è Chet Venables, marito del figlio di Margaret Lawrence (Matthew Wilkas)

Che Todd ci Aiuti 2 si farà?

Si, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Certo con lo sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori in atto è difficile dire quando uscirà negli USA anche se è probabile una stagione più breve a partire da gennaio 2024.

Che Todd ci Aiuti dove lo trovo in streaming?

Su RaiPlay in contemporanea al passaggio su Rai 2 e nei giorni successivi on demand.

Che Todd ci Aiuti dove è stata girata?

Che Todd Ci Aiuti è ambientata a Portland negli Stati Uniti ma in realtà, come molte altre produzioni americane, è stata girata in Canada a Vancouver tra luglio 2022 e aprile 2023.