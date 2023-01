Che tempo che fa, Verdone riabbraccia Ferrini. Promessa a Malgioglio: “Sarai in Vita da Carlo 3”

Di nuovo insieme, trentacinque anni dopo Compagni di scuola. Carlo Verdone e Maurizio Ferrini si riabbracciano nei camerini di Che tempo che fa, programma che domenica sera ha visto di nuovo ospite l’attore romano, protagonista come sempre di un’intervista ricca di racconti e irresistibili aneddoti.

“Ci rivediamo dopo tanto tempo”, ha riferito Verdone, che ha anche scherzato con il comico per il suo look sempre identico: “Sei uguale, non avendo i capelli. So’ io che invece li ho persi”. Pronta la replica ironica di Ferrini: “Sono come le suore, che non hanno età”.

Compagni di scuola uscì nelle sale nel 1988. Considerato uno dei film più riusciti da Verdone, fu pure il più complesso da girare in quanto formato da un cast corale con oltre venti personaggi. Ferrini, reduce dai successi di Quelli della notte, interpretava Armando Lepore un ex compagno di classe che, assieme a Lino Santolamazza (Alessandro Benvenuti), organizzava un atroce scherzo fingendo una invalidità di Lino causata da un inesistente incidente stradale.

Nel backstage della trasmissione di Rai3 Verdone ha inoltre incrociato Cristiano Malgioglio, che lo ha subito sgridato per non averlo mai coinvolto nelle sue pellicole: “Aspettavo una tua chiamata per il tuo prossimo film”. Un invito che il regista ha immediatamente raccolto: “Hai fatto bene a dirmelo. Vorrà dire che ci sarai nella terza serie di Vita da Carlo. Ti prendo, te lo giuro”.

In attesa che esca la stagione numero due, il prossimo autunno su Paramount+, Verdone ha già preso appunti per la successiva, dando per scontato che verrà realizzata. Due notizie in un colpo solo, in attesa di capire se saranno confermate.