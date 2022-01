Un backstage che ormai rappresenta una costola del programma stesso. Disponibile solo sui social una volta terminata la diretta, il dietro le quinte di Che tempo che fa spesse volte regala curiosi retroscena e curiosi aneddoti. Protagonisti, stavolta, Alessandro Gassmann e Cristiano Malgioglio, con il cantante che ha incrociato l’attore nei corridoi degli studi di via Mecenate. “Io ho fatto un tweet su di te e non mi hai neanche risposto”, sono state le prime parole di Malgioglio. “Io non faccio mai tweet, non vedo mai le fiction in generale, ma ho visto Il Professore e devo dirti che sei meraviglioso”.

Lo sfogo, scherzoso ma neanche troppo, ha colto di sorpresa Gassmann, visibilmente stupito: “Sei molto gentile, io rispondo sempre”. Malgioglio però non ha mollato la presa: “Mi sono sentito di fare questo tweet, ti ho anche taggato. Finalmente qualcosa di straordinario, un attore meraviglioso, bello, bravo. Non mi hai cagato minimamente”.

Gassmann, ospite di Fazio per presentare il libro ‘Io e i Green Heroes; perché ho deciso di pensare verde’, ha in seguito ritrovato Malgioglio al ‘tavolo’, dove tuttavia l’argomento non è stato minimamente affrontato. Da parte del giudice di Tale e Quale (e Tali e Quali) solo un riferimento al figlio di Gassmann, Leo, vincitore tra le Nuove Proposte a Sanremo 2020:” Ha una voce bellissima, stupenda, ma che fine ha fatto? Tornasse a cantare…“.

Il Professore, andato in onda lo scorso autunno su Rai1, si è rivelato un successo per la rete e i fan sono in attesa dell’annuncio di una seconda stagione. Nel cast, oltre a Gassmann, anche Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin e Paolo Conticini.