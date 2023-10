Fedez è stato l’ospite della terza puntata di Che Tempo Che Fa, da quest’anno su Nove. L’appuntamento ha fatto registrare un 10.3% di share, rendendo il canale Discovery il secondo più seguito domenica scorsa.

Nel corso dell’intervista concessa al conduttore Fabio Fazio, il rapper al secolo Federico Lucia ha parlato dei suoi problemi di salute fisica, ma anche dell’importanza della salute mentale, sottolineando quanto sia fondamentale il bonus psicologo.

Il cantante aveva anche voluto rispondere a Selvaggia Lucarelli, che aveva evidenziato come non si debba banalizzare il malessere psicologico (“Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo “normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo esibizionismo incapacità patologica di conservare una sfera privata”), aveva affermato il cantante.

Le sue parole a Che Tempo Che Fa tuttavia non sono piaciute a Matteo Bassetti, uno degli infettivologi che il pubblico ha imparato a conoscere durante la pandemia di Covid-19. Il medico ha attaccato l’artista originario di Corsico tirando in ballo peraltro un episodio che aveva fatto molto discutere qualche mese fa, ovvero il bacio al Festival di Sanremo tra lo stesso Fedez e Rosa Chemical:

“Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival?Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula?Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul bonus psicologo. È la stessa persona? Quanta incoerenza!”.

Secondo il dottore quindi il rapper avrebbe parlato di bonus psicologo per attaccare il governo Meloni. Difficile dirlo, ma sicuramente Fedez lo ha fatto quando ha strappato in diretta sempre al Festival di Sanremo la foto del Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami che lo ritraeva vestito da SS a una festa di compleanno. Non è la prima volta tuttavia che Bassetti se la prende con un volto noto: precedentemente era toccato a Simona Ventura.

Qualche settimana fa, Francesca Fagnani aveva annunciato la sua partecipazione a Belve su Rai 2 (anch’esso in futuro su Nove?), salvo poi fare marcia indietro quando la Rai ha bloccato l’ospitata. L’ad Rai Roberto Sergio ha tuttavia dichiarato di avere avuto di recente una chiacchierata telefonica con l’artista e che le porte per lui in Rai potrebbero essere aperte. Il dirigente lo ha dichiarato dopo che Fiorello aveva scherzosamente annunciato la direzione artistica di Sanremo a Fedez nel 2025.