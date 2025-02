Che Tempo Che Fa chiama Sanremo e Sanremo risponde: anche dopo l’uscita di Fabio Fazio dalla Rai e la norma – ribadita e per certi versi ristretta – che impedisce al vincitore del Festival di andare ospite in programmi non Rai subito dopo la vittoria, Che Tempo Che Fa rinnova la tradizione di ospitare il direttore artistico per le anticipazioni sull’evento più seguito della tv italiana. E non c’è scuderia che tenga. E così Carlo Conti sarà ospite di Che Tempo Che Fa domenica 9 febbraio, a poche ore dalla conferenza stampa inaugurale di Sanremo 2025. E ovviamente non potrà che essere in collegamento con il Teatro Ariston (o giù di lì…).

Eccoci: Carlo Conti domenica sarà a #CTCF sul Nove per raccontarci il prossimo #Sanremo2025… con tante sorprese 🍿 pic.twitter.com/K1M8pqK59W — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2025

(In aggiornamento)

Che Tempo Che Fa e Sanremo, una lunga storia