Torna dopo la sosta natalizia Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio su Rai 3, rete sulla quale è tornato dopo tre stagioni di lontananza, che lo hanno portato prima su Rai 1 e poi lo scorso anno su Rai 2.

Questa sera Fabio Fazio proporrà un ricco parterre di ospiti al proprio pubblico, nel quale la scena politica avrà ampio spazio. Saranno infatti ospiti sia il Ministro della Salute Roberto Speranza, con il quale inevitabilmente si parlerà dell’attuale situazione sanitaria e delle nuove misure che saranno prese dal Governo nei prossimi giorni per fronteggiare l’ondata pandemica, sia il nuovo Assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti, che avrà anche il ruolo di Vicepresidente nella giunta presieduta da Attilio Fontana.

La Moratti, che è entrata nei giorni scorsi a fare parte della giunta lombarda, raccoglie l’eredità di Giulio Gallera, uno dei politici maggiormente sotto i riflettori in questi mesi e soprattutto durante la prima ondata, quando la Lombardia è stata una delle Regioni più colpite. Non mancheranno quindi quasi certamente domande sul suo predecessore e su quanto la stessa Moratti dovrà affrontare nei prossimi mesi.

A Che Tempo Che Fa questa sera si punterà lo sguardo anche oltreoceano, dove a raccontare quanto avvenuto nella giornata di mercoledì a Washington sarà il corrispondente Rai Antonio Di Bella, che sarà affiancato dal commento di Giovanni Botteri – anche lei corrispondente per anni della Rai dagli Stati Uniti.

Ci sarà spazio anche per un collegamento con il corrispondente da Londra Marco Varvello, con il quale si parlerà della situazione davvero emergenziale in questi giorni nel Regno Unito, che ha infatti portato a un inasprimento delle misure, con l’avvio di un rigoroso lockdown. In questa pagina di attualità si inseriranno anche Roberto Burioni, il direttore del Foglio Claudio Cerasa e il giornalista Nello Scavo.

Non mancherà neanche la quota d’intrattenimento nell’interviste alla scrivana di Fabio Fazio: saranno infatti ospiti Massimo Lopez e Tullio Solenghi, oltre che Maria De Filippi, che proprio ieri sera è ritornata con C’è Posta per Te. Al Tavolo di Che Tempo Che Fa siederanno – oltre alla solita compagnia di giro formata dal Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz – anche l’astrologo Paolo Fox, Orietta Berti, che parlerà anche del suo libro “Tra bandiere rosse e acquasantiere”, e Lopez e Soleghi, che dopo l’intervista si tratteranno ulteriormente.