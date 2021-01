C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da questa sera, sabato 9 gennaio 2021, su Canale 5, dalle ore 21:15.

Con l’edizione che andrà in onda quest’anno, la ventiquattresima, il celebre programma di Maria De Filippi festeggerà i 21 anni di programmazione: la prima puntata in assoluto di C’è posta per te, infatti, andò in onda il 12 gennaio 2000.

Il format portato al successo da Maria De Filippi in questi vent’anni resterà il medesimo anche per quanto riguarderà la nuova edizione. I protagonisti saranno le persone comuni, che porteranno in studio le loro storie, e i vip, che daranno il loro contributo per realizzare delle sorprese.

Per quanto riguarda gli spazi dedicati alle sorprese di questa prima puntata, Maria De Filippi punterà sul “sicuro”, chiamando la sua amica Sabrina Ferilli che, per l’occasione, si presenterà in studio con la sua mamma Ida (qui, il video).

Il secondo ospite sarà un altro nome del momento, l’attore Luca Argentero, reduce dal successo, anche internazionale, della prima stagione della serie DOC-Nelle tue mani (qui, il video).

Per quanto riguarda tutte le altre storie, invece, Maria De Filippi, come di consueto, tenterà di ricucire i rapporti tra due o più persone che hanno interrotto ogni contatto per i più disparati motivi, provando a mediare e a convincere il destinatario della lettera a concedere una seconda opportunità al mittente e ad aprire, quindi, la busta che, in studio, li separerà.

Storie d’amore in crisi, tradimenti, incomprensioni familiari, genitori lontani dai figli e anche storie leggere, come persone in là con l’età alla ricerca dei loro primi amori, saranno al centro dei nuovi racconti che vedremo anche in quest’edizione di C’è posta per te.

I postini che recapiteranno gli inviti sulle loro biciclette saranno Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi.

La regia del programma sarà a cura di Paolo Pietrangeli.

Scontato sottolineare, ovviamente, che la 24esima edizione di C’è posta per te è stata registrata nel rispetto delle norme per contenere il contagio da COVID-19.

Dopo la messa in onda della prima puntata, su TvBlog, sarà disponibile una recensione.