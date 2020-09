Blogo retroscena: torna C'è posta per te, da lunedì si registra e le norme anti Covid

Di Hit giovedì 3 settembre 2020

Le ultime info sul celebre programma diretto e condotto da Maria De Filippi

Torna dunque a solcare i mari, attualmente molto difficili, dell'etere televisivo il celebre programma di Maria De Filippi. Da lunedì 7 settembre partiranno le registrazioni di C'è posta per te, che almeno in questa prima fase non avrà ospiti vip in studio, ma solamente i protagonisti delle varie storie raccontate.

Il programma dovrà vedersela ovviamente con il problema Covid e questo imporrà un rigido protocollo che vedrà tutto il pubblico presente in studio sottoposto, prima dell'inizio della registrazione della puntata, ad un test sierologico, mentre gli ospiti protagonisti delle storie che verranno raccontate oltre al sierologico verranno sottoposti al tampone.

La scenografia dello studio vedrà presenti dei divisori in plexiglas e tutti indosseranno delle mascherine. Questo protocollo verrà usato anche per l'altro programma prodotto da Fascino, ovvero Uomini e donne. La trasmissione come sempre andrà in onda ad inizio 2021 il sabato sera su Canale 5, si spera in periodo in cui sarà già distribuito il vaccino, come auspicato dal Ministro della Sanità Speranza in queste ultime ore.