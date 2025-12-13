Che Tempo che fa anticipazioni 14 dicembre, gli ospiti di Fabio Fazio

Si rinnova su NOVE l’appuntamento domenicale con Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio accoglie un parterre trasversale tra cultura, spettacolo, musica e comicità. Tra gli ospiti Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco che parleranno di grande cucina internazionale in vista del Natale

Che Tempo che fa torna in prima serata su NOVE con la formula che negli anni ha reso il programma uno dei punti di riferimento della televisione italiana. Fabio Fazio guida ancora una volta il racconto della settimana attraverso interviste, dialoghi e momenti di leggerezza, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La messa in onda è prevista dalle 19.30, in diretta televisiva e in streaming, per una serata che alterna riflessione e intrattenimento.

Che tempo che fa, gli ospiti della puntata

Molti gli ospiti di rilievo, provenienti da mondi molto diversi tra loro. In studio è atteso Alessandro Siani, che si appresta a un nuovo tour teatrale con Fake News che punta a bissare l’enorme successo di Off Line che solo a Napoli ha concluso con 30mila presenze e ben 36 repliche in trenta giorni con moltissimi doppi spettacoli.

Oltre a Siani c’è grande attesa per due protagonisti assoluti della cucina contemporanea come Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco, riconfermati tra i giudici della 15esima edizione di Masterchef Italia e chiamati non solo a raccontare il loro lavoro ma anche a commentare il presente da punti di vista originali soprattutto in vista del Natale, appuntamento fisso per milioni di famiglie che vale qualche miliardo di euro in spese e cucina di lusso nei ristoranti.

C’è Lucio Corsi

Spazio anche alla musica con Lucio Corsi, artista capace di muoversi tra immaginario pop e scrittura d’autore, che si propone con un nuovo tour dopo l’enorme successo seguito alla sua presenza a Sanremo e all’ultima edizione dell’Eurovision dove la sua Volevo essere un duro, ha chiuso in quinta posizione assoluta. Lucio Corsi, personaggio e artista più cercato nel 2025 su Google Italia, si esibirà live per la prima volta con il nuovo singolo Notte di Natale, uscito lo scorso 21 novembre.

Tornerà in studio anche Roberto Saviano, che torna a confrontarsi con Fabio Fazio su temi legati alla società e all’attualità. Tra gli ospiti è previsto anche Vittorio Lingiardi, psichiatra e saggista, per un contributo più analitico e culturale, in un appuntamento ormai consueto nel racconto del programma.

Il Tavolo di Che Tempo che Fa

Come da tradizione, nella parte finale della trasmissione spazio al “Tavolo”, cuore più informale di Che Tempo che fa. Tra gli ospiti già confermati Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Francesco Paolantoni, affiancati da Ubaldo Pantani – con le sue imitazioni – e da altri ospiti pronti a chiudere la serata con leggerezza e improvvisazione. Tra le presenze confermate quella di Diego Abatantuono, che è tornato in trasmissione la settimana scorsa, Giucas Casella, Enzo Iacchetti, Alessia Marcuzzi, la Signora Coriandoli (personaggio di Maurizio Ferrini) e Mara Maionchi.

Al tavolo anche Serena Autieri, nelle librerie con “Baciarsi a Napoli e Giovanni Esposito, nel cast del film “Jay Kelly” insieme a George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern e nei teatri con “Benvenuti in casa Esposito”.

Che Tempo Che Fa sarà in diretta TV sul NOVE dalle 19.30 e in streaming su Discovery+. Confermata intanto la trasmissione speciale del 18 gennaio dedicata a Ornella Vanoni, scomparsa pochi giorni fa e frequentemente ospite da Fazio.