Ornella Vanoni morta, il dolore di Fabio Fazio: il messaggio su Instagram del conduttore di Che Tempo Che Fa

Ornella Vanoni è morta e a ricordarlo sono amici e colleghi che l’hanno sempre amata. Tra questi c’è l’immancabile Fabio Fazio.

Il mondo della musica e dello spettacolo piange Ornella Vanoni, diva della musica e che negli anni ha conquistato tutti con la sua voce inconfondibile. La cantante è scomparsa all’età di 91 anni a seguito di un malore avvenuto nella sua casa a Milano. Nata nello stesso capoluogo lombardo nel 1934, Ornella è stata una delle figure più iconiche del mondo dello spettacolo ed era considerata tra le voci più autorevoli della musica italiana. La sua carriera è iniziata nel 1956 e ha proseguito fino al suo ultimo respiro.

Il ricordo di Fabio Fazio

Grande amico e collega, Fazio la ospitava spesso nel salotto di Che Tempo Che Fa, famoso talk show in onda sul Nove. Vanoni era infatti diventata volto fisso del programma e lì dava luogo a sketch esilaranti e battute inconfondibili, che le hanno permesso di catturare l’attenzione anche delle giovani generazioni. L’ultima sua apparizione nella trasmissione risale allo scorso 2 novembre, quando si era presentata elegantissima con un abito grigio chiaro e con una corona di fiori. Proprio in quella occasione aveva ironizzato sull’invito nel giorno della commemorazione dei morti. “Sei in grande forma“, le aveva detto Fazio.

“Sembra” – ha continuato lei – “Sono stata male. Tu mi trovi in forma ma fingo, recito la parte ma sto malissimo”. E ancora: “Ma io nella vita sono una persona seria ho fatto cose importanti perché devo far sempre ridere qua?“. Fabio Fazio le ha dedicato un pensiero sui suoi profili social, dicendosi completamente senza parole. “Non sono in grado di dire niente” – ha scritto il conduttore – “Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi sembra possibile. Non riesco a dire proprio niente“.

Tutte le parole di amici e colleghi

Tra i cantanti che le hanno dedicato un post c’è Renato Zero. “Un’artista, un’anima che non ha mai avuto paura di mostrarsi vera, intensa, irripetibile” – ha scritto – “Renato e Ornella due cuori fuori dal comune. Due spiriti liberi, due complicità che il destino aveva fatto incontrare per riconoscersi, sostenersi, volersi bene“. Fiorella Mannoia ha invece detto: “Cerco le parole ma non le trovo, mi sembrano tutte banali e lei ha sempre odiato alla banalità, ora sento solo un grande profondo dispiacere ci mancherai“. Si sono così susseguiti commenti di Vasco Rossi, Laura Pausini, Emma Marrone, Loredana Bertè. Anche Patty Pravo ha ricordato la “grande artista, grande amica“, chiamandola con il nomignolo Ornellik.