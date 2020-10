Che Succ3de, Morgan contro la Rai: “Ho depositato il claim, devono pagarmi i diritti per il titolo”

Dopo aver fatto parlare di sé con la candidatura, poi messa in pausa, a sindaco di Milano, Morgan torna al centro del dibattito con la sua ultima sfuriata. Vittima, stavolta, mamma Rai, colpevole di aver cavalcato un proprio tormentone per allestire una trasmissione, senza pagargli i diritti. Il riferimento è al nuovo show di Geppi Cucciari, “Che succ3de?“, in onda da ieri sera su Rai 3.

Come rivelato dallo stesso Morgan in un articolo redatto su Rolling Stone, la domanda che funge da titolo della trasmissione e le strofe modificate di Sincero di Bugo (dov’è Bugo?), storia dello scorso Festival di Sanremo, sono stati depositati. Varrebbe quindi il diritto d’autore, oggi rivendicato. “Evidentemente a certi autori particolarmente scaltri nel servizio pubblico questo non importa”, ha tuonato il cantautore, che tira in ballo il principio degli slogan pubblicitari per la frase di commiato pronunciata sul palco dell’Ariston lo scorso febbraio:

Anche se il concetto di claim allude ad un oggetto linguistico, anche brevissimo, una sola parola, l’importante è che sia attribuibile ad un inventore, soprattutto eclatante, e se questo inventore è riconosciuto popolarmente come tale è proprio questo il caso.

“Sfruttamento commerciale“, come sarebbe stato se qualcuno avesse realizzato una trasmissione dal titolo “Consigli per gli acquisti” senza interpellare Maurizio Costanzo, a detta di Morgan, che ora ha deciso di monetizzare sul meme ancora oggi virale, ora sua proprietà intellettuale riconosciuta.

Se giudicano quel che è avvenuto a Sanremo una schifezza, o almeno qualcosa di deprecabile, non chiamino le loro trasmissioni con le mie parole, perché sennò vuol dire che è tutta una gigantesca presa in giro.

La Rai risponderà agli strali polemici dell’artista milanese, tra i giurati del talent di Rai 1 AmaSanremo? Il fatto che la trasmissione abbia il “3” della rete in cui va in onda come soluzione grafica di una “e” annullerà sul nascere ogni polemica? Certo, il disordine è una forma d’arte…