Le anticipazioni della seconda puntata di giovedì 6 marzo 2025, alle 21:30 su Raiuno, di Che Dio Ci Aiuti 8, ottava stagione della serie tv co-prodotta da Rai Fiction e da Lux Vide con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, giovane suora che da Assisi si è trasferita a Roma per occuparsi di una casa-famiglia insieme allo psicoterapeuta Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni).

Che Dio Ci Aiuti 8, seconda puntata

Episodio 3, “Io ti proteggerò”

Azzurra ha scoperto che Cristina (Ambrosia Caldarelli) ama disegnare, per questo vuole convincerla a frequentare un corso online di disegno, anche se la ragazza sembra non volerne sapere. Pietro (Tommaso Donandoni), nel frattempo, ha un segreto che tiene nascosto al padre: non si è presentato all’esame per l’Accademia dei Carabinieri. Non lo sa nessuno, eccetto Cristina, che sfrutta la cosa a suo piacimento. E Alisia (Bianca Panconi)? È diventata Melody. La ragazza si offre di occuparsi delle pulizie in casa-famiglia ovviamente cantando! Ed è proprio la sua voce che attira l’attenzione di Corrado (Giulio Corso), affascinante avvocato, che Azzurra coinvolgerà nel caso di un anziano e del figlio che vuole interdirlo.

Episodio 4, “Smascherati”

Azzurra sorprende una giovane ragazza rom a rubare e decide di portarla in casa-famiglia, dove la situazione economica non è delle migliori. Ma Lorenzo ha una soluzione: basta sprechi! Una spesa “imprevista” della nostra Azzurra, però, rischia di compromettere il loro già fragile rapporto. Nel frattempo, le ragazze si stanno conoscendo meglio grazie all’accampamento proposto da Melody – una “tenda” dove raccontarsi segreti e preoccupazioni. Olly (Ludovica Ciaschetti), intanto, accetta di fare da babysitter a GiuliaBum (Gaia Bella), mentre Cristina inizia la sua prima lezione del corso di disegno. Le sue aspettative sono basse, ma il giovane professore è molto diverso da come se l’era immaginato.

Quante sono le puntate di Che Dio Ci Aiuti 8?

In tutto, le puntata dell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti sono venti, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta per dieci prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 1° maggio.

Dove vedere Che Dio Ci Aiuti 8?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, si può seguire Che Dio Ci Aiuti 8 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Da martedì 25 febbraio la prima puntata è disponibile in anteprima sulla piattaforma. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le stagioni passate.