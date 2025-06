Il cast di Che Dio Ci Aiuti 8 presenta più di una novità: complice il cambio di location da Assisi a Roma e dal Convento degli Angeli Custodi alla Casa-famiglia “La casa del sorriso”, l’ottava stagione della serie tv al via da giovedì 27 febbraio 2025 su Raiuno e su RaiPlay presenta nuovi volti e nuovi personaggi con cui dovrà interagire la protagonista, Suor Azzurra (Francesca Chillemi).

Tante le novità, ma anche due conferme, quelle di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi: le loro Suor Angela e Suor Costanza torneranno nel corso della serie, anche se in forma ridotta rispetto al passato. Per il resto, preparatevi a scoprire numerose nuove storie.

Il cast di Che Dio Ci Aiuti 8

Francesca Chillemi è Suor Azzurra

Presente fin dalla prima stagione, Azzurra è più che cresciuta: da ragazza viziata a suora, consapevole del suo posto nel mondo. Grazie alla fiducia di Suor Angela nei suoi confronti, accetta di trasferirsi da Assisi a Roma, per gestire la casa-famiglia “La casa del sorriso”. Ma non sarà facile entrare nel nuovo contesto: Azzurra continua ad essere insicura di fronte ad alcune sfide.

Elena Sofia Ricci e Suor Angela

Suor Angela fa il nome di Suor Azzurra quando si cerca qualcuno che vada alla casa-famiglia. È certa che la giovane suora possa essere la persona giusta per gestire le ospiti della struttura, che Suor Angela conosce molto bene, essendo il suo passato legato a quella casa e a chi la gestisce.

Valeria Fabrizi è Suor Costanza

Suor Costanza resta ad Assisi, ma non mancherà l’occasione di vederla a Roma quando, ad esempio, si preparerà per una visita niente meno che con il Papa. Almeno così crede.

Giovanni Scifoni è Lorenzo Riva

Il direttore della Casa del Sorriso è Lorenzo Riva, uno psichiatra quarantenne affascinante ma un po’ ruvido, con la barba di qualche giorno e neanche l’ombra di un sorriso. Solido e razionale, l’approccio “terapeutico” che utilizza con i suoi pazienti è lo stesso che usa con i suoi figli, Pietro (Tommaso Donandoni) di 21 anni, e Giulia (Gaia Bella) di 6. Da quando è mancata Serena, sua moglie – morta in un incidente stradale un anno fa – Lorenzo si barcamena con fatica tra la sua famiglia e la Casa del Sorriso che, nel frattempo, è stata attenzionata dai Servizi Sociali e rischia di chiudere. È il motivo per cui Azzurra, con lo zampino di Suor Angela, è stata mandata come operatrice residente alla casa-famiglia, per aiutare Lorenzo ed essergli di supporto con le ragazze. Ma il rapporto tra lei e Lorenzo all’inizio è molto difficile: lui, tutto regole e disciplina, non si capacita del fatto che Azzurra, invece, si comporti come una mamma per quelle ragazze. Per lui il metodo scelto e portato avanti da Serena per anni, la sua completa disponibilità nei confronti delle ragazze, la mancanza di limiti tra la loro famiglia “vera” e la famiglia delle ospiti, è un problema. Secondo la sua esperienza, bisogna rimanere oggettivi se si vuole davvero aiutare chi ha bisogno. Per questo le ragazze vanno accolte, aiutate, rinforzate. Ma non “amate”. Che però è proprio quello che fa Azzurra. Questi due metodi opposti, all’inizio, renderanno la loro convivenza molto complicata, ma col passare del tempo, suor Azzurra lo aiuterà a capire che forse il suo metodo analitico e distaccato non fa il bene né della casa-famiglia, né dei suoi figli: Lorenzo, infatti, imparerà a mettersi in gioco come non mai, (ri)scoprendo il vero significato di “famiglia” e il rapporto non solo con i suoi figli ma anche con le “sue” ragazze.

Ambrosia Caldarelli è Cristina Vanzini

Cristina ha 16 anni, due occhi neri come la notte e la fermezza di una donna molto più grande di lei. Del resto, è stata costretta a crescere molto in fretta e a contare solo su se stessa, sopravvivendo in un mondo spietato dove droga, prostituzione e violenza sono la normalità. Cristina viene affidata alla Casa del Sorriso in seguito allo sgombero di una casa popolare in cui viveva tra tossici e spacciatori insieme al suo ragazzo Matteo. Ed è in casa-famiglia che scopre di essere incinta, al terzo mese. Ma sta contando i giorni: non appena partorirà, se ne andrà da un’altra parte. Senza bambino. Cristina, in casa-famiglia, (ri)scopre il suo amore per l’arte e il disegno: quando disegna, sente di potersi esprimere al meglio – molto più che a parole – e di poter “fermare” su carta le cose belle. Sarà Azzurra ad aiutarla a scoprire che, forse, le cose belle si trovano anche fuori dal suo quaderno, oltre i suoi disegni. Per esempio, si trova nel rapporto con le altre ospiti della Casa del Sorriso, Olly (Ludovica Ciaschetti) e Melody (Bianca Panconi). E soprattutto nell’amicizia con Pietro, il figlio del direttore, un ragazzo buono e gentile – in pratica un alieno per i suoi standard – che col passare del tempo diventerà per lei, forse, qualcosa di più di un semplice amico.

Bianca Panconi è Melody

Melody ha 26 anni ed è come il suo nome: lei canta, sempre. Nonostante una vita complessa e dolorosa, lei è felice. Nella casa-famiglia porta allegria e una sincera speranza verso il mondo, che in un primo momento agli occhi delle altre ragazze la fa apparire un po’ naïve e con la testa tra le nuvole. Dietro quegli occhi azzurri e quel sorriso, però, Melody nasconde un dolore profondo, un passato di violenza fisica e psicologica per mano del suo fidanzato, Sandrino. Ben presto, Melody entra a far parte della famiglia della Casa del Sorriso e, per sdebitarsi dell’accoglienza, farà quello che le piace più fare al mondo: pulire! Ovviamente cantando. Ed è proprio la sua voce che attira l’attenzione di Corrado, un giovane avvocato amico di Lorenzo che collabora con la casa-famiglia. Sarà proprio lui a dare a Melody la forza per riprendersi in mano la sua vita e, perché no, recuperare un po’ di fiducia nel genere maschile.

Ludovica Ciaschetti è Olly

Olly ha lo sguardo sveglio, la parlantina sciolta e sicura, l’aspetto curato e maturo e una propensione alla pianificazione di ogni aspetto della vita, specialmente del suo futuro: presto avrà diciotto anni, una borsa di studio per l’università e un brillante futuro come architetta. Sembrerebbe non avere alcun tipo di problema, eppure Olly nasconde un passato doloroso alle spalle: una mamma, per lei, non c’è mai stata e il suo papà è morto quando lei aveva appena sei anni. Un tragico incidente, infatti, l’ha portato via e da quel momento è rimasta sola. Nel corso degli anni ci sono stati diversi tentativi di affidamento, ma nessuna delle famiglie scelte era quella giusta: troppo rumorosi, troppo poco igienici, troppo numerosi. E alla fine Olly tornava sempre alla Casa del Sorriso, il suo porto sicuro. Olly ha messo un muro tra lei e le altre persone, una distanza di sicurezza che col tempo diminuirà sensibilmente: riuscirà a fare amicizia con le altre ragazze, Cristina e Melody, e a darsi una possibilità con Edoardo, il giardiniere della casa-famiglia. Olly – grazie anche all’aiuto di Lorenzo e alle sedute di terapia – riuscirà ad abbattere quel muro e a fare emergere dei ricordi che aveva rimosso legati alla sua infanzia e a suo padre, che le faranno chiedere: ma chi era davvero mio padre?

Tommaso Donadoni è Pietro Riva

Pietro ha 21 anni, un animo gentile e un sorriso buono. È il figlio maggiore di Lorenzo e, da quando è morta Serena, Pietro si è fatto carico della Casa del Sorriso e della sua sorellina, Giulia. È a lui, infatti, che tocca occuparsi di GiuliaBum, tirarla su quando è triste, metterle i cerotti sulle ginocchia sbucciate, accompagnarla a scuola e aiutarla a fare i compiti. Ed è per lei, per starle vicino, che Pietro non è andato a fare il concorso di ammissione all’Arma dei Carabinieri. Per Pietro, la morte della madre è stata un duro colpo perché con lei aveva un rapporto speciale, uniti dall’amore verso la casa-famiglia. E forse è proprio per questo che Pietro è sempre in prima linea quando si tratta di riparare un cancelletto, fare la spesa e prendersi cura delle ospiti. In particolare, di Cristina, una ragazza dal passato difficile, diffidente verso tutti. Ed è il rapporto con suo padre Lorenzo che forse mette più a dura prova Pietro: per loro è difficile confrontarsi (e confidarsi) e sarà grazie ad Azzurra – che tanto desidera mettere la famiglia intorno a un tavolo per parlare – che Pietro e Lorenzo capiranno quanto tempo hanno perso stando lontani piuttosto che coltivare la bellezza dello stare insieme.

Giulio Corso è Corrado Proietti

Corrado è un giovane avvocato, amico di Lorenzo, affascinante e bello come il sole. La sua sembra una vita perfetta: un lavoro rinomato, una casa grande, una bella fidanzata. Eppure, quando conosce Melody, è come se le sue certezze venissero meno: quella ragazza dai capelli rossi, così naïve, a cui piace pulire e cantare, sarà come un tornado che stravolgerà la vita di Corrado e gli farà mettere in discussione tutto. Capirà che il lavoro in un grande studio di avvocati non è quello che ha sempre desiderato e così comincerà a collaborare con la casa-famiglia con dei casi pro-bono. E soprattutto, si chiederà se Priscilla, con cui sta insieme da una vita, sia davvero la donna giusta per lui. O se forse al suo fianco non potrebbe esserci qualcuno di totalmente diverso da lui, magari un po’ sopra le righe, ma forte e coraggioso e che trova il bello in tutte le cose.

Margherita Mannino è Alessia D’Amico

“Quella suora non mi convince” è una delle prime cose che Alessia dice a Lorenzo non appena conosce Azzurra. Già, perché non vede di certo di buon occhio l’arrivo della nostra suora all’interno della casa-famiglia. Alessia D’Amico è una bella donna sulla quarantina, elegante e sicura di sé. Lavora come assistente sociale, ed è per questo che molto spesso ha a che fare con la Casa del Sorriso – prima con Serena e ora con Lorenzo. E proprio lo stretto contatto con Lorenzo porterà Alessia a guardarlo con occhi diversi. Nel corso della serie Alessia sarà un punto di riferimento per tante ragazze con un passato difficile a cui serve ospitalità temporanea alla Casa del Sorriso.

Gaia Bella è Giulia Riva

La figlia minore di Lorenzo si chiama Giulia, detta GiuliaBum, perché in effetti inciampa, cade e finisce sempre per fare bum. È una ragazzina di sei anni, bella come una stella e pazza come un cavallo. Con Lorenzo, prima della morte di Serena, GiuliaBum giocava. Adesso di tempo Lorenzo non ne ha più, impegnato com’è nella gestione della casa-famiglia e nelle sedute con i suoi pazienti. A occuparsi di lei, però, c’è Pietro, il suo fratellone, che le fa da madre e da padre e che pur di non far sentire Giulia sola sta trascurando la sua vita e i suoi sogni. Azzurra, non appena entra nella casa-famiglia, si rende subito conto che la piccola ha bisogno di un po’ più di cure e attenzioni e così propone che a farle da babysitter sia una delle ragazze della Casa del Sorriso, Olly. Olly, come sappiamo, è una “precisina” e maniaca dell’ordine e del controllo, mentre Giulia è casinista e disordinata. Come faranno ad andare d’accordo? Certo, all’inizio non sarà semplice, ma col passare del tempo sarà proprio Giulia a insegnare a Olly che forse, a volte, vale più un po’ di contatto umano (anche solo un abbraccio!) che una vita di regole e ordine.