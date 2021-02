C’è il passato della famiglia di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) al centro della settima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, in onda questa sera, 11 febbraio 2021, alle 21:25, su Raiuno. Ma anche i goffi tentativi di Azzurra (Francesca Chillemi) per trovare una famiglia a Penelope (Olimpia Noviello).

Il tutto, ad Assisi, città che da questa stagione fa da sfondo alle vicissitudini dei protagonisti della fiction prodotta da Lux Vide che continua a registrare ottimi ascolti, confermandosi anche quest’anno tra le serie di Raiuno più viste.

Cosa succede nella settima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6?

Che Dio Ci Aiuti 6 – Appuntamento a giovedì (Pt.7) Nuova settimana e nuovo appuntamento con il Convento più pazzo d'Italia! 🤪Pronti per la prossima imperdibile puntata??? 🙏🏻Tante domande aspettano una risposta… 🔍#CheDioCiAiuti6 torna questo giovedì alle 21:25 su Rai1! ☝️😉 Posted by Che Dio Ci Aiuti on Tuesday, February 9, 2021

Nel primo episodio, “Pensaci tu!”, Suor Angela e suo padre Primo (Luigi Diberti) si mettono sulle tracce di Vanessa, l’infermiera della madre della protagonista, scomparsa da tempo, con cui Primo ebbe une fugace relazione da cui è nato Erasmo (Erasmo Genzini).

L’obiettivo dei due è essere sicuri che la donna sia la madre del giovane, prima di dirgli tutto e provocargli ulteriori delusioni. Ma Erasmo, spinto proprio da Primo qualche tempo prima, ha iniziato le sue personali ricerche, che lo stanno pian piano conducendo alla verità.

Azzurra, intanto, ha deciso: Monica (Diana Del Bufalo) deve essere la madre adottiva di Penny, e per questo fa di tutto affinché le due leghino ancora di più. Monica, però, è distratta dalla sua relazione con Emiliano (Pierpaolo Spollon): la coppia viene invitata a cena da Nico (Gianmarco Saurino) con Ginevra (Simonetta Columbu), un’occasione che porterà qualche sorpresa.

Nel secondo episodio, “Desideri”, Suor Angela prova a riavvicinarsi ad Erasmo, dopo aver fatto chiarezza sul suo passato. Il giovane, però, non è pronto a perdonarla. Mentre Ginevra si allontana dal convento per fare chiarezza sui propri sentimenti, Nico ed Erasmo si trovano costretti in una difficile convivenza. Monica, infine, deve capire cosa vuole davvero dalla sua relazione con Emiliano.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.