Sono passati appena tre giorni dal debutto di Che Dio Ci Aiuti 6 e Raiuno torna nel convento di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), con la seconda puntata, in onda eccezionalmente questa sera, 10 gennaio 2021, alle 21:25. Dal 14 gennaio, invece, l’appuntamento riprenderà al giovedì.

Intanto, possiamo scoprire qualcosa di più sul mistero intorno al passato di Suor Angela, che continua ad indagare complice il fatto che ora si trovi nella città in cui vive il padre Primo (Luigi Diberti), mentre i giovani ospiti del convento sono alle prese con problemi di coppia e non.

Cosa succede nella seconda puntata di Che Dio Ci Aiuti 6?

Nel primo episodio, “Amore o dipendenza?”, durante la sua ricerca della verità, Suor Angela incontra un uomo che, come lei, ha un vuoto di memoria e decide di aiutarlo. Nico (Gianmarco Saurino), intanto, cerca di fare pace con Ginevra (Simonetta Columbu) ma questa, dopo aver sentito il ragazzo darle della “bambina”, vuole dimostrargli di saper essere indipendente.

Anche Monica (Diana Del Bufalo) è in cerca di conferme, ma verso se stessa: dopo il crollo psicologico avuto a causa dell’abbandono da parte del marito, la giovane è decisa a rimettersi in carreggiata e prova una serie di sistemi per riprendersi, ma gli effetti non sono quelli sperati.

Nel secondo episodio, “Fuori posto”, il tema è il lavoro. Come quello che Ginevra ed Erasmo (Erasmo Genzini) stanno cercando, al punto che tra i due -soprattutto lei, ancora scossa per il bacio dato a lui nella prima puntata- parte un strana sfida.

Anche Monica decide di darsi al lavoro, rimettendosi il camice e scoprendo così un nuovo lato do sé. E mentre Nico vuole tornare alla vita da single uscendo con altre ragazze, Azzurra (Francesca Chillemi), continua a cercare di fare sentire Penny (Olimpia Noviello) a suo agio. Suor Angela, infine, riceve notizie sul suo passato.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.