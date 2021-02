Ci stiamo avvicinando al finale di Che Dio Ci Aiuti 6. Un finale che, però, si farà attendere più del previsto: dal momento che (se ancora qualcuno non ne fosse al corrente) la settimana prossima andrà in scena il Festival di Sanremo, l’ultima puntata di questa stagione della fiction Lux Vide andrà in onda l’11 marzo.

Intanto, però, godiamoci i due episodi di questa sera, 25 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, dove ancora una volta è centrale la famiglia di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), di fronte all’ennesimo ostacolo. Non mancheranno, ovviamente, le risate e le emozioni, per merito di Azzurra (Francesca Chillemi) e del resto del cast.

Cosa succede nella nona puntata di Che Dio Ci Aiuti 6?

Che Dio Ci Aiuti 6 – Appuntamento a giovedì (Pt.9) Cosa vedono i nostri occhi??? 👀Edo è tornato al convento, e quanto è cresciuto!!! 🙏🏻 😍Azzurra ha fatto un voto di silenzio… 🤫Monica sarà testimone di nozze di Nico!!! 💔Che altro succederà questo giovedì??? 😮L'appuntamento con #CheDioCiAiut6 è su Rai1, come sempre alle 21:25! Posted by Che Dio Ci Aiuti on Tuesday, February 23, 2021

Nel primo episodio, “Non dire no”, c’è poco tempo da perdere: le condizioni di Primo (Luigi Diberti) sono critiche e necessita di un trapianto di rene. Erasmo (Erasmo Genzini), suo figlio, potrebbe salvarlo, ma la reticenza del giovane a sottoporsi ai test necessari mettono in dubbio la sua onestà.

Azzurra, intanto, insiste nei tentativi di avvicinare Monica (Diana Del Bufalo) a Penny (Olimpia Noviello), ma nota che l’amica è distratta dall’arrivo in Convento di Edo (Christian Monaldi), il figlio di Luca di cui si era occupata con Nico (Gianmarco Saurino) nella quarta stagione. Per i due è un tuffo nel passato.

Nel secondo episodio, “Tradimento”, mentre Primo è in sala operatoria, Suor Angela scopre un’altra verità sulla sua famiglia. Azzurra cerca di nascondere una sua colpa a Suor Costanza (Valeria Fabrizi), mentre Nico lavora ad un caso che coinvolge sua sorella Miriam.

Che Dio Ci Aiuti 6, streaming

E’ possibile vedere Che Dio Ci Aiuti 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.