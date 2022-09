Dalla scorsa stagione la programmazione televisiva delle partite di Champions League è particolarmente articolata in virtù della composita assegnazione dei diritti tv della competizione europea per club più prestigiosa. E allora scopriamo dove sarà possibile vedere in diretta tv le partite delle italiane in programma nel primo turno, che si apre oggi, martedì 6 settembre.

Si parte questa sera con Psg-Juventus, che sarà visibile in chiaro su Canale 5 (e in streaming su sportmediaset.it.) a partire dalle ore 21.00. La gara, in scena al Parc des Princes di Parigi vedrà la squadra di Massimiliano Allegri sfidare i campioni di Francia del PSG guidati dal tridente stellare formato da Messi, Mbappè e Neymar.

La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Il prepartita è previsto su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Christian Panucci, Fabrizio Ravanelli e Sandro Sabatini. I commenti dopo il fischio finale saranno ospitati su Canale 5 con la conduzione di Alberto Brandi. Ospiti in studio Christian Panucci, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Psg-Juventus sarà visibile anche agli abbonati di Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su Sky Sport 4K con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento di Domenico Marocchi (a bordocampo Guardalà e Cenni).

Anche l’altra gara ‘italiana’ di Champions League di questa sera (sempre alle ore 21.00), Salisburgo-Milan, sarà proposta sulla pay, in particolare su Sky Sport 253 con telecronaca di Federico Zancan e commento di Luca Marchegiani (a bordocampo Di Stefano). Il match sarà visibile pure in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, con telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Mercoledì 7 settembre toccherà alle altre due squadre italiane. Alle ore 21.00, infatti, si giocano Inter-Bayern Monaco (visibile su Mediaset Infinity, con le voci di Trevisani e Roberto Cravero, e su Sky, con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con a bordocampo Andrea Paventi, Matteo Barzaghi, Gianluca Di Marzio e Niccolò Omini) e Napoli-Liverpool, trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video di Amazon. Qui la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella Var Room Gianpaolo Calvarese, mentre gli inviati a bordo campo saranno Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Novità nel parterre degli ex calciatori, guidato allo stadio Diego Armando Maradona da Giulia Mizzoni: a Clarence Seedorf e al già annunciato Ezequiel Iván Lavezzi si aggiungerà, infatti, il pallone d’Oro Fabio Cannavaro. Nel post partita Marco Cattaneo, Luca Toni e Massimo Oddo.

Tutte le altre partite – quelle che non coinvolgono le squadre italiane – saranno proposte su Sky (con Anna Billò a condurre in studio) e su Mediaset Infinity.