Da oggi, martedì 1° novembre, al via l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Tra le italiane, Napoli e Inter sono già sicure della qualificazione agli ottavi di finale, mentre al Milan basterà non perdere domani sera contro il Salisburgo per accedere alla fase successiva. Aritmeticamente fuori dalla Champions League, invece, la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha il dovere di cercare di arrivare terza in classifica così da poter continuare a giocare in Europa, per la precisione in Europa League. I bianconeri, ultimi a 3 punti assieme al Maccabi Haifa (stessa differenza reti negli scontri diretti), devono totalizzare un risultato migliore degli israeliani: la vittoria, comunque, garantirebbe sicuramente un biglietto per gli spareggi di Europa League.

Ma veniamo alla programmazione televisiva dei match delle italiane. Si parte stasera alle ore 21.00 con Bayern Monaco-Inter trasmessa in chiaro su Canale 5 (e su Mediaset Infinity) con telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin (a bordocampo Marco Barzaghi). La partita dei nerazzurri di Simone Inzaghi sarà trasmessa live anche su Sky Sport Football e Sky Sport 253 con le voci di Fabio Caressa (reduce da una serata storta, giovedì scorso) e Beppe Bergomi (a bordocampo Andrea Paventi).

L’altra partita ‘italiana’ di stasera, ossia Liverpool-Napoli, sarà proposta sempre alle 21.00, su Mediaset Infinity con telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli, ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K con il racconto di Federico Zancan e Luca Marchegiani (a bordocampo Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio).

Domani 2 novembre alle 21.00 sarà la volta di Milan-Salisburgo, proposta in esclusiva su Prime Video di Amazon con telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Infine, Juventus-PSG, con calcio di inizio alle ore 21.00, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K con telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi (a bordocampo Giovanni Guardalà, Gianluigi Bagnulo e Paolo Aghemo). Disponibile anche il live streaming su Mediaset Infinity con telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.