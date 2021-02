Mediaset continuerà a trasmettere gratuitamente sulle reti generaliste fino al 2024 la migliore partita di ogni turno di Champions League, finale compresa. La gara sarà visibile gratuitamente anche online. Inoltre, il Biscione offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite (in pratica, tutti gli incontri della Champions League a esclusione di uno per turno) in diretta streaming pay. Le sfide saranno visibili su tutti i dispositivi, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari.

Mediaset, che già offre in chiaro i match della stagione in corso (questa settimana Barcellona-Paris Saint Germain, vista da 4.256.000 telespettatori, con share del 16,08%.), si è infatti aggiudicata per altri tre anni il diritto a trasmettere sulle proprie piattaforme un totale di 121 partite di Champions League a stagione.

Ricordiamo che, come già trapelato ad ottobre scorso, in ballo per la Champions League – la competizione per club più prestigiosa – del futuro ci sono anche Amazon e Sky.

Champions League, diritti tv a Mediaset: la dichiarazione di Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda di Cologno Monzese, ha così commentato: