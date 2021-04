Oggi, mercoledì 14 aprile, alle ore 21.00, torna in campo la Champions League. Si concludono, infatti, i quarti di finale della massima competizione europea per squadre di club.

Non ci sono squadre italiane impegnate. In programma stasera Liverpool-Real Madrid, con gli spagnoli in vantaggio in virtù del 3-1 maturato all’andata in casa, e Borussia Dortmund-Manchester City, con gli uomini di Guardiola che partono dal 2-1 casalingo che non può rassicurarli troppo.

La Champions League è visibile nella sua totalità sui canali di Sky, mentre Canale 5 trasmette in chiaro un match ogni martedì. Questa settimana è stata la volta di Psg-Bayern Monaco, in scena ieri allo stadio Parco dei Principi di Parigi. I match sono disponibili anche su SkyGo, Now Tv e sull’app SportMediaset.

Di seguito il dettaglio della programmazione, con i nomi dei telecronisti che si occuperanno di raccontare in diretta le emozioni del campo.

Per le interviste del pre e post partita su Sky, Anna Billò è la padrona di casa di Champions League Show, lo studio di approfondimento dei match, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta con Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio.

Per quanto riguarda Mediaset, invece, ci sarà Pressing Champions League, in onda alle ore 23.50 su Italia 1. Le ampie sintesi di Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City saranno commentate in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Massimo Paganin, Mino Taveri e Graziano Cesari per i casi arbitrali.

MERCOLEDÌ 14 APRILE

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Football, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Liverpool-Real Madrid in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Borussia Dortmund-Manchester City in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet)

Telecronaca Massimo Marianella

Bordocampo Niccolò Omini

Diretta Gol Daniele Barone.