Oggi, martedì 13 aprile, alle ore 21.00, torna in campo la Champions League. Si gioca, infatti, il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea per squadre di club.

Come ormai noto, non ci sono squadre italiane impegnate. In programma stasera due sfide dall’esito ancora incerto. In particolare, sembra poter accadere tutto in Psg-Bayern Monaco, con i francesi che partono dall’importante successo in trasferta dell’andata per 3-2. L’altra gara prevista oggi, ossia Chelsea-Porto, invece sembra poter riservare meno sorprese, anche considerando che gli inglesi – sulla carta più forti dei portoghesi – meno di una settimana fa hanno vinto 2-0 fuori casa.

La Champions League è visibile nella sua totalità sui canali di Sky, mentre Canale 5 trasmette in chiaro un match ogni martedì. Questa settimana è la volta proprio di Psg-Bayern Monaco, in scena allo stadio Parco dei Principi di Parigi. I match sono disponibili anche su SkyGo, Now Tv e sull’app SportMediaset.

Di seguito il dettaglio della programmazione, con i nomi dei telecronisti che si occuperanno di raccontare in diretta le emozioni del campo.

Per le interviste del pre e post partita su Sky, Anna Billò è la padrona di casa di Champions League Show, lo studio di approfondimento dei match, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta con Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso.

Per quanto riguarda Canale 5, invece, ci sarà Champions League Live, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

MARTEDÌ 13 APRILE

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Football, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

PSG-Bayern Monaco in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite; in diretta su Canale 5

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani

bordocampo Alessandro Alciato

Diretta Gol Geri De Rosa; telecronaca Pierluigi Pardo, commento tecnico Massimo Paganin.

Chelsea-Porto in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan

bordocampo Gianluca Di Marzio

Diretta Gol Antonio Nucera