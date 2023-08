Archiviati ieri sera i playoff, oggi, giovedì 31 agosto, è tempo di sorteggio della fase a gironi di Champions League 2023-2024. L’evento che si terrà oggi pomeriggio a partire dalle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo sarà proposto in diretta da Mediaset, Sky e Prime Video.

Champions League, come funziona il sorteggio dei gironi

Le 32 squadre partecipanti verranno divise in 8 gironi di 4 squadre ciascuno: il sorteggio verrà effettuato in base al ranking Uefa, che stabilisce il coefficiente di ogni squadra calcolando i risultati sportivi degli ultimi anni. Tra le italiane presenti nell’urna di Monaco, il Napoli di Rudy Garcia (prima fascia), l’Inter di Simone Inzaghi (seconda fascia), il Milan di Stefano Pioli (terza fascia) e la Lazio di Maurizio Sarri (terza fascia). La partenza della Champions League è fissata per i prossimi 19-20 settembre, con la prima giornata dei gironi.

Champions League, dove vedere il sorteggio dei gironi

Il live del sorteggio della fase a gironi di Champions League sarà trasmesso sul Canale 20 dalle ore 17.45. In studio Benedetta Radaelli con ospiti Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Inviato da Montecarlo per tutti gli aggiornamenti e le interviste ai protagonisti Alessio Conti.

Su Sky Sport 24 il sorteggio sarà condotto in studio da Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Inviato in loco Francesco Cosatti. L’evento sarà visibile anche su Prime Video.

Champions League 2023-2024: ecco dove vedere le partite in diretta tv

Anche in questa stagione per vedere tutta la massima competizione europea per club bisognerà dividersi tra Mediaset, Sky e Prime Video. 121 partite (compresa la finale del primo giugno 2024) saranno trasmesse dal Biscione, così come da Sky. Il martedì la migliore gara sarà proposta in esclusiva in chiaro su Canale 5, mentre le altre saranno visibili sulla piattaforma di Mediaset Infinity. Infine, su Prime Video, il servizio streaming di Amazon, ogni mercoledì verrà trasmessa la migliore partita.