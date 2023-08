Archiviata la seconda giornata del campionato di Serie A, oggi torna a disposizione anche dei tifosi italiani la magica atmosfera della Champions League. Infatti, fino a domani sono in programma le gare di ritorno dei playoff della massima competizione europea per club, con dodici squadre che scenderanno in campo per un posto nella fase a gironi (sorteggiati giovedì 31), che prenderà il via a settembre. Ecco dove sarà possibile seguire le partite in diretta tv e streaming.

CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF IN DIRETTA SU MEDIASET, SKY E PRIME

Oggi, martedì 29 agosto, alle ore 21.00, si giocherà Galatasaray-Molde. All’andata, in Norvegia, hanno vinto i turchi 3-2. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva su Italia 1 con telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero; c’è curiosità non soltanto per il risultato finale, ma anche per i dati di ascolti che il match farà registrare, considerando che la sfida di sette giorni fa tra Rangers e PSV Eindhoven su Italia 1 in prima serata non andò oltre il 3,7% di share e i 541.000 telespettatori. La partita sarà visibile in diretta anche agli abbonati di Sky, in particolare su Sky Sport Action e NOW con telecronaca di Federico Zancan.

Panathinaikos-Braga e Young Boys- Maccabi Haifa di stasera (calcio di inizio sempre alle 21) saranno invece proposte in diretta su Mediaset Infinity con le voci di, rispettivamente, Fabrizio Ferrero e Simone Gandini; la prima gara sarà proposta anche su Sky Sport 256 e NOW con il racconto di Massimo Marianella, la seconda su Sky Sport 255 e NOW con quello di Gianluigi Bagnulo.

Domani, mercoledì 30 agosto, Prime Video trasmetterà in esclusiva assoluta PSV Eindhoven-Rangers (all’andata finì 2-2) con calcio di inizio alle ore 21.00. In telecronaca Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Fernando Siani a bordocampo.

Le altre due gare della serata saranno visibili sia su Mediaset Infinity sia su Sky. Per il servizio streaming del Biscione AEK Atene-Anversa sarà raccontata da Riccardo Trevisani, mentre Copenaghen-Rakov avrà la voce di Michele Corti; per quanto riguarda la pay tv, invece, telecronaca affidata rispettivamente ad Andrea Marinozzi (Sky Sport 255 e NOW) e a Paolo Ciarravano (Sky Sport 256 e NOW).

La Fiorentina insegue la Conference League

Ricordiamo che giovedì 31 agosto sarà la volta della Fiorentina di Vincenzo Italiano, in cerca di un pass per la Conference League. I viola scenderanno in campo al Franchi alle 21.00 per sfidare il Rapid Vienna. Gli austriaci all’andata hanno vinto di misura 1-0. La partita sarà visibile in chiaro su Tv8 e, per gli abbonati, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su NOW (telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Vanessa Leonardi) e su Dazn.