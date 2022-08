In attesa che torni in campo la Serie A (domani sera è in programma uno dei big match della terza giornata, ossia Lazio-Inter), oggi è il giorno del sorteggio della fase a gironi della Champions League. Milan, Juventus, Inter e Napoli, così, conosceranno le rispettive avversarie nella competizione europea per club più prestigiosa, al via il 6 e 7 settembre.

Le squadre sono divise in quattro fasce. I rossoneri campioni d’Italia sono nella prima, quella delle big, mentre i bianconeri di Massimiliano Allegri fanno parte della seconda. Inter e Napoli, invece, si devono accontentare della terza fascia e quindi rischiano di dover incontrare squadre più forti.

Il live del sorteggio della fase a gironi di Champions League 2022-23 sarà proposto in chiaro dal canale 20 di Mediaset, con collegamento con Istanbul (sede della finale, in programma il 10 giugno 2023) al via alle ore 17.45. Disponibile anche la diretta streaming su Mediaset Infinity. In studio ci sarà Benedetta Radaelli con ospiti Massimo Callegari e Riccardo Trevisani.

Ricordiamo che Mediaset ha i diritti tv delle partite di Champions League: in questa stagione ne trasmetterà 121 su 137, compresa la finale, in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior gara del match day) e su Mediaset Infinity. I tifosi italiani potranno seguire la competizione anche – previo abbonamento – su Prime Video di Amazon, che ogni mercoledì proporrà la migliore gara della giornata, e su Sky (121 incontri).

Il sorteggio dei gironi sarà trasmesso in diretta anche da Sky Sport 24 e sarà visibile in streaming su NOW. In questo caso a commentarli ci saranno Mario Giunta, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, mentre l’inviato in Turchia sarà Francesco Cosatti.

Per la cronaca, domani alle 12.45 e alle 14.30 sono in programma i sorteggi dei gironi degli altri due tornei europei, ossia Europa League (Roma e Lazio presenti) e Conference League (la Fiorentina di Vincenzo Italiano oggi si gioca le sue possibilità per accedere alla competizione che lo scorso anno fu vinta dai giallorossi di Mourinho).