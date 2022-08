Mediaset ha ufficializzato l’offerta sportiva riguardante la prossima stagione televisiva. Com’è già noto, fino al 2024, Mediaset proporrà ai propri telespettatori la Champions League, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Per quanto riguarda le nazionali, invece, appuntamento con la UEFA Nations League e con le partite di qualificazione degli europei di Germania 2024.

Novità, infine, per quanto riguarda Pressing che, nella prossima stagione, raddoppierà il proprio appuntamento, com’è stato anticipato da noi di TvBlog.

Mediaset, l’offerta sportiva: i dettagli

La Coppa Italia, per le prossime due stagioni, sarà in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset e sarà il primo appuntamento di questa stagione. La partenza, infatti, è prevista per venerdì 5 agosto con i trentaduesimi di finale. Mediaset trasmetterà tutti i match fino alla finale che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 maggio 2023.

Per quanto concerne il mese di agosto, invece, si proseguirà con le gare d’andata e di ritorno dei playoff di Champions League che andranno in onda su Italia 1 e che saranno trasmessi in streaming su Mediaset Infinity. L’appuntamento è per il 16 e 17 agosto e, successivamente, per il 23 e 24 agosto.

Dal 6 settembre, avrà inizio la fase a gironi. I club italiani impegnati in quest’edizione di Champions League saranno il Milan campione d’Italia, l’Inter, il Napoli e la Juventus.

Mediaset, sempre per le due prossime stagioni, trasmetterà 121 partite all’anno di Champions League. I match (la migliore partita della giornata) saranno trasmessi il martedì sera, in esclusiva in chiaro su Canale 5. Le altre gare saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity tranne la partita in esclusiva assoluta del mercoledì, trasmessa da Prime Video.

Un altro appuntamento calcistico atteso è il derby di Supercoppa tra il Milan, vincitore del 19esimo scudetto, e l’Inter, vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia. La Supercoppa Italiana si giocherà il 18 gennaio 2023 a Riyad, in Arabia Saudita.

Per quanto riguarda le nazionali, invece, dal 22 settembre, torneranno le migliori partite della UEFA Nations League, in onda in chiaro sul canale 20. Nel 2023, invece, spazio alle partite di qualificazione dei prossimi Europei.

Come scritto in precedenza, quest’anno, ci sarà un doppio appuntamento con Pressing, considerando anche l’addio al marchio Tiki Taka, fuori dai palinsesti Mediaset dopo nove anni.

Da domenica 14 agosto, in seconda serata, torna Pressing mentre da lunedì 15 agosto, avrà inizio Pressing Lunedì.

La conduzione della domenica sarà affidata a Massimo Callegari con Monica Bertini mentre lunedì troveremo Dario Donato e Benedetta Radaelli, anche questi, nomi anticipati da TvBlog.