Dopo il 2-1 dell’andata che non lascia dormire sogni tranquilli, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, la prima squadra italiana a scendere in campo in competizioni europee in questo inizio di stagione, cerca il pass per accedere alla fase a gironi della UEFA Europa Conference League, in trasferta contro gli olandesi del Twente.

Ai viola, per passare il turno, sarà sufficiente anche un pareggio. Con la regola dei gol fuori casa (che valevano doppio in caso di parità di reti) che è stata abolita, un eventuale 1-0 della squadra di casa porterà il Twente e la Fiorentina ai tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore.

Ricordiamo che la Conference League, torneo iniziato lo scorso 5 luglio con il primo turno, è giunto alla seconda edizione. La prima edizione è stata vinta dalla Roma, allenata da José Mourinho.

Come vedere Twente-Fiorentina in tv

La partita di ritorno si giocherà al De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi. Twente-Fiorentina andrà in onda questa sera, in diretta, in chiaro su TV8 e sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, a partire dalle ore 19. Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà visibile su NOW e anche su Sky GO, in HD.

La telecronaca dell’incontro sarà a cura di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. Vanessa Leonardi, invece, sarà in collegamento da bordocampo.

Al termine dell’incontro, ci sarà il post-partita, direttamente all’interno della puntata di Calciomercato – L’originale, condotta da Alessandro Bonan, in onda dalle ore 21 su Sky Sport Football e Sky Sport 24.

Ricordiamo che, per quanto riguarda la UEFA Europa Conference League, venerdì 25 agosto 2022, a partire dalle ore 14:30, si terrà il sorteggio dei gironi.

La fase a gironi del torneo avrà inizio il prossimo 8 settembre e andrà in onda interamente su Sky.