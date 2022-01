Ieri su TvBlog abbiamo anticipato la notizia del cambio di programmazione di Canale 5 per la serata di venerdì 7 gennaio 2022, con una nuova puntata del Grande Fratello Vip al posto del previsto Viaggio nella grande bellezza dedicata al palazzo del Quirinale. Oggi registriamo il commento – affidato al suo account Instagram – di Cesare Bocci, l’attore che veste i panni del conduttore/guida del documentario.

Dopo aver pubblicato un post emblematico con la didascalia “A voi l’ardua sentenza“, nei commenti Bocci, popolare Mimì Augello de Il Commissario Montalbano, ha risposto “esatto” quando una utente ha scritto “La domanda è ‘cosa ci fai ancora a Mediaset?‘”, mostrando una sorta di insofferenza nei confronti della tv del Biscione.

Da segnalare anche il commento di Alessio Vassallo, attore che interpreta lo stesso ruolo di Bocci nella serie Il giovane Montalbano:

Purtroppo quella rete dovrebbe fare solo determinate cose. E basta. Scandaloso.

Per la cronaca, al momento non è stato ancora deciso se e quando verrà recuperato Viaggio nella grande bellezza Speciale Quirinale con Cesare Bocci. Appare molto probabile che Mediaset lo proponga prima del 24 gennaio, allorquando inizierà ufficialmente la partita politica e parlamentare che porterà all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Su quale rete, in quale fascia oraria e in quale data è tutto ancora da capire.