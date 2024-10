Ospiti e anticipazioni di “Cento” condotto da Carlo Conti su Rai 1 per celebrare i 100 anni del Servizio Pubblico Radiotelevisivo.

Dal Palazzo dei Congressi di Roma Eur, questa sera in prima serata su Rai 1 va in onda “Cento”, la grande festa per celebrare i 100 anni del Servizio Pubblico Radiotelevisivo.

Un evento condotto da Carlo Conti in cui la Rai vuole riproporre al pubblico alcuni dei sapori e delle emozioni che il Servizio Pubblico ha raccontato in centinaia di migliaia di ore di trasmissione.

Cento su Rai 1, serata del 6 ottobre 2024: anticipazioni, ospiti

Carlo Conti rivivrà “gli anni della radio”, partendo dai programmi sperimentali fino alla loro diffusione di massa, e narrerà l’avvento della televisione fino ai giorni nostri, immaginando anche un futuro reso possibile dalle nuove tecnologie, già percepibile oggi.

Dalla “canzone del secolo”, passando per Canzonissima e Sanremo, La Tv dei Ragazzi e lo Sport, la Hit Parade e i grandi sceneggiati, Raffaella Carrà e l’Informazione, il programma “Cento” ci porterà nel 2050. Qui Valerio Lundini, in un futuro radioso, intervisterà Carlo Conti, impegnato nella 38° edizione di Tale e Quale Show.

Protagonisti del racconto di questi cento anni saranno personaggi illustri dello spettacolo: dall’autorevolezza e l’ironia di Renzo Arbore, ai grandi interpreti musicali, fino ai “graffi” di Ficarra e Picone.

Gli altri ospiti anticipati da TvBlog: Clara, Mara Venier, i Pooh, Massimo Ranieri, gli Oliver Onions, Topo Gigio, Le Puppini Sisters, le tre giornaliste del Tg1, Tg2 e Tg3, ovvero Giorgia Cardinaletti, Manuela Moreno e Monica Giandotti.

Il tutto sarà arricchito dalle coreografie suggestive create su misura da Laccio e, per concludere, da tre esibizioni dell'”Orchestra Sinfonica Nazionale” della Rai diretta dal Maestro Steven Mercurio, che eseguirà alcune delle musiche più emblematiche dei programmi Rai, dall’indimenticabile apertura dei Programmi fino alle sigle di Carosello e del Telegiornale.

Cento su Rai 1, il programma

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, ‘CENTO’ è scritto da Carlo Conti, Giorgio Cappozzo, Mario d’Amico, Emanuele Giovannini, Ludovico Gullifa, Leopoldo Siano. Le coreografie sono di Laccio, la scenografia di Maurizio Zecchin, i costumi di Maria Giovanna Cassiani. Capo Progetto Maria Rossella Arcidiacono. Regia di Fabrizio Guttuso.