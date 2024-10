Gli ospiti, i protagonisti della grande serata televisiva su Rai1 di Cento condotta da Carlo Conti, per festeggiare i 100 anni della Radio e i 70 della televisione in Italia

Era il 6 ottobre 1924 quando in Italia nasceva la radio. Il primo annuncio fu fatto da Maria Luisa Boncompagni. A cento anni esatti dalla sua nascita, la Rai celebra questo compleanno con una specialissima serata su Rai1 dal titolo Cento, in diretta dal Salone della Cultura del Palazzo dei Congressi a Roma. Anfitrione di questo evento sarà il Re della Rai di questi tempi, ovvero Carlo Conti. Vi abbiamo già raccontato di come sarà questo appuntamento televisivo. Dei suoi umori e della sua cifra.

Renzo Arbore i Cento anni della Radio in Italia

Oggi qui vi diamo conto dei protagonisti che saranno ospitati da Carlo Conti. Insomma gli ospiti di questa serata televisiva di domenica prossima. Partiamo da uno che la Radio la conosce molto bene, avendola bazzicata (e come!) per tanto tempo insieme al suo grande amico Gianni Boncompagni. Stiamo parlando del grande Renzo Arbore, che ricorderà insieme a Carlo i tanti momenti indimenticabili, per lui e per il pubblico, che lo hanno visto protagonista in Radio. Ricordiamo due programmi su tutti: Bandiera gialla e Alto gradimento.

Gli ospiti dell’evento di domenica sera su Rai1

Ospite poi della serata una donna della tv, regina della domenica di Rai1 da sempre. Una donna che conosce molto bene Renzo Arbore per averlo frequentato per tanto tempo, sia nella vita privata che in quella televisiva. Parliamo naturalmente della Regina di Domenica in, Mara Venier.

Passiamo poi alla musica, che è da sempre uno degli elementi principali della programmazione radiofonica. Ospiti di Cento e di Carlo Conti (pure lui che è nato in Radio come Deejay) saranno i Pooh. Una delle band più celebri del nostro paese, eseguiranno domenica sera alcuni dei pezzi più famosi del loro repertorio, trasmessi in lungo e in largo dalle nostre radio. Pure l’artista e cantante napoletano che stiamo per citare ha potuto ascoltare le sue canzoni trasmesse tantissime volte dalle radio italiane.

Tanti effettivamente sono i successi nel suo importante e prestigioso repertorio musicale. Il riferimento è al grande Massimo Ranieri. Sempre dal mondo della musica ospite domenica sera di Cento anche la cantautrice Clara, vincitrice di Sanremo giovani 2023. Mentre dal mondo della comicità arriveranno Ficarra e Picone. Ospiti anche gli Oliver Onions, interpreti di alcune delle sigle di telefilm più celebri, ricordiamo Orzowei, Spazio 1999 (seconda serie) e Sandokan.

Il colpaccio finale: Topo Gigio

Dulcis in fundo, o più opportunamente Caseum in fundo, dopo una lunga trattativa con l’ufficio scritture Rai, chiusa con una bella forma di formaggio stagionato, ospite domenica sera di Cento sarà il mitico e mitologico Topo Gigio. Il topo protagonista di tanti pomeriggi felici della Tv dei Ragazzi che fu e che ora comunque continua a spopolare in molte parti del nostro globo terracqueo. Ospiti poi Le Puppini Sisters, Valerio Lundini per una intervista futuristica, le tre giornaliste del Tg1, Tg2 e Tg3, ovvero Giorgia Cardinaletti, Manuela Moreno e Monica Giandotti.

E con il colpaccio finale di Topo Gigio il parterre di ospiti di Cento si può dire davvero al completo. Non resta allora che ricordare l’appuntamento di domenica sera, in prime time su Rai1 con Cento, per festeggiare i 100 anni della Radio (e i 70 della televisione) in Italia. Il tutto diretto e condotto da messere Carlo Conti.