C’è posta per te, puntata 14 gennaio 2023: cosa è successo dopo?

Al centro del secondo appuntamento di C’è posta per te trasmesso ieri, sabato 14 gennaio 2023, in prima serata su Canale 5 (e che abbiamo seguito in liveblogging) ci sono state soprattutto loro: le mamme.

Madri che hanno potuto riabbracciare i figli come accaduto all’82enne Wanda, felice di aver ritrovato suo figlio Renato dopo 18 anni lontani. Mamme decisamente meno felici come Adele, che ha sofferto per anni senza suo figlio Giovanni, mostrato particolarmente freddo nei suoi confronti tanto da chiudere la busta (nonostante la mediazione prepotente e a fin di bene di Maria de Filippi). E, infine, mamme felici di essere una presenza preziosa per la propria figlia, come Anna Maria che non ci ha pensato due volte nel perdonare sua figlia Rossella dopo la sorpresa che le ha organizzato, anche grazie alla complicità di Luca Argentero, ospite di stasera.

E’ stata anche la puntata di Nicola e Annalisa, i tradimenti dell’uomo che hanno portato all’interruzione di un matrimonio dopo 13 anni non sono stati perdonati da Annalisa, decisa a chiudere la busta.

Due buste chiuse, due storie rimaste con un punto di domanda: cosa è successo dopo la registrazione della puntata? Giovanni ci ha ripensato ed ha voluto riallacciare i rapporti con sua mamma? Nicola e Annalisa hanno buttato all’aria il passato per ricominciare tutto da capo ed essere una coppia felice?

A rispondere a queste domande ci pensano i profili social di C’è posta per te, dunque scopriamo se c’è realmente stato il lieto fine o no:

C è posta per te, 14 gennaio 2023: com’è finita tra Adele e suo figlio Giovanni?

Dopo qualche tempo dalla registrazione – fanno sapere – Mamma e figlio si sono ritrovati. Negli scatti pubblicati dai social di C’è posta, Adele e Giovanni si scattano due selfie felici. Adele dichiara “Il momento più bello è tra le tue braccia. Il mio piccolo grande uomo. Con te la mia vita si è completata. Sono strafelice“.

Anche Giovanni ha parlato: “Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma”

Di seguito, ecco il tweet:

Dopo qualche tempo dalla registrazione mamma e figlio si sono ritrovati. #CePostaPerTe pic.twitter.com/q1lpNib2sC — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 14, 2023

C’è posta per te, 14 gennaio 2023: com’è finita tra Nicola e Annalisa

Buone notizie anche per la coppia formata da Nicola e Annalisa. Nonostante lei in puntata abbia mostrato una certa indifferenza e un totale disinteresse alle intenzioni di Nicola, i due si sono ritrovati. Annalisa infatti ha deciso di dare un’altra possibilità all’uomo.

Nicola dice: “Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di volere sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando“. Annalisa conferma che, in effetti, dopo la registrazione Nicola si sia veramente messo d’impegno per poterla riconquistare: “Ogni giorno non ha smesso di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità“.