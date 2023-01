Questa sera, 14 gennaio 2023, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della ventiseiesima edizione di C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi.

C’è posta per te è un programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, scritto da Lucia Chiorrini con Emanuela Sempio, Camilla Capogrossi, Anna Maria Celani, Giusy De Filippo e Rita Leccio, con la collaborazione di Barbara Cappi, prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, con la regia a cura di Paolo Carcano.

C’è posta per te 2023, seconda puntata 14 gennaio: anticipazioni

Anche in questo appuntamento Maria De Filippi racconterà storie che fanno parte del motore del programma. I protagonisti saranno poi al centro dello studio. La conduttrice farà da tramite tra i mittenti delle varie lettere e i destinatari, provando a far riappacificare persone che hanno interrotto i loro rapporti per molteplici motivi. Negli anni, il programma ha raccontato storie di rapporti familiari interrotti, storie d’amore giunte al capolinea a causa di tradimenti, primi amori mai dimenticati e sorprese inaspettate.

La formula sarà sempre la stessa: il destinatario della lettera, una volta giunto in studio e dopo aver ascoltato le parole del mittente della lettera, deciderà se aprire la busta e ricongiungersi con il proprio caro o non aprirla e andarsene dallo studio, lasciando la situazione così com’è.

Dalle clip pubblicate sui canali social del programma, tra le storie di questa sera vedremo una mamma che prova a riallacciare i rapporti con suo figlio dopo 18 anni.

Oltre alle storie classiche, torneranno anche le sorprese che vedranno come protagonisti personaggi famosi provenienti dal mondo dello spettacolo o dello sport.

C’è posta per te 2023, ospiti: chi sono?

Questa settimana in studio saranno ospiti il pilota Ferrarista di Formula Uno Charles Leclerc e l’attore Luca Argentero.

A consegnare la posta in questa puntata: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

C’è posta per te 2023, puntata del 14 gennaio: dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire C’è posta per te in diretta dalle ore 21:20 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.