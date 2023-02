C’è Posta per Te oggi non va in onda: sabato 25 febbraio 2023 il prime time di Canale 5 fa a meno del people show di Maria De Filippi. La rete ha deciso di non trasmettere la puntata del programma, già registrata, in segno di rispetto per la scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta ieri – venerdì 24 febbraio – e soprattutto per stare accanto a Maria De Filippi, al fianco di Costanzo per oltre 30 anni. La sua scomparsa ha modificato profondamente l’offerta tv del fine settimana, con la Rai ad omaggiarlo nei talk del daytime e con speciali sulle reti tematiche e su RaiPlay, mentre Mediaset ha cancellato la puntata di ieri di Uomini e Donne, ha cambiato il prime time nel giorno della scomparsa e ha riscritto la programmazione del weekend, in attesa dei funerali in diretta lunedì 27 febbraio alle 15.oo.

Perché C’è Posta per Te oggi non va in onda?

Sarebbe dovuta andare in onda l’ottava puntata di C’è Posta per Te, alla sua 26esima edizione, in questo sabato 25 febbraio 2023: nuove storie comuni, nuovi regali con ospiti famosi, nuovi tentativi di riappacificazione e di perdono.

C’è Posta per Te oggi non va in onda oggi 25 febbraio 2023: quando torna?

Vedremo se la puntata sarà recuperata la prossima settimana e anche per quanto tempo non andranno in onda i programmi della Fascino: non è facile tornare in onda a stretto giro con l’intrattenimento registrato in tempi non sospetti con Maria De Filippi protagonista.

C’è Posta per Te oggi non va in onda: al suo posto uno speciale d’archivio di Maurizio Costanzo Show

Al posto di C’è Posta per Te vanno in onda due appuntamenti speciali del Maurizio Costanzo, due puntate storiche del programma che restano negli annali della tv. Si parte in prima serata con In ordine alfabetico, speciale del 1999 nel quale Costanzo ospitò e intervistò Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi; al suo fianco Enrico Mentana. Vi consigliamo di dare un’occhiata alla prima fila schierata a seguire quello speciale.

A mezzanotte un altro appuntamento da Teche: si tratta dello speciale I Tre Tenori, realizzato nel 1998 – un anno prima del tris Gassman, Sordi, Vitti -, che vide Costanzo, sempre con Enrico Mentana, intervistare i ‘tre tenori’ della storia della tv e dell’intrattenimento italiano, ovvero Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Due appuntamenti davvero da non perdere.