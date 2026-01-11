C’è Posta Per Te, Maria De Filippi in tv come Checco Zalone al cinema: i suoi prodotti sono ancora un evento

C’è Posta Per Te torna in televisione e fa il pieno di ascolti nell’inverno della generalista. Maria De Filippi in tv è come Checco Zalone Zalone al cinema: i suoi programmi sono un evento mediatico da non sottovalutare.

C’è Posta Per Te torna in tv. Dal 10 gennaio 2026 è cominciata la 29a edizione del programma e – ancora una volta – i risultati sono inequivocabili: la trasmissione ha raggiunto il 28,6% di Share. Le cifre confermano un gradimento esponenziale, anche se si tratta dell’esordio meno seguito degli ultimi 14 anni. Cavillo che ha la sua importanza, ma più che sottolineare l’usura della trasmissione evidenzia il cambiamento del gradimento televisivo in generale. Meno persone, rispetto a 14 anni fa, sono solite guardare la televisione sul piccolo schermo.

Attualmente si fa ricorso alle app digitali e, quindi, il piccolo schermo è diventata una possibilità (non più l’essenza) della fruizione televisiva. I dispositivi mobili rappresentano un valore aggiunto con cui bisogna fare i conti, nel vero senso della parola. Quello che si perde dalla fruizione tradizionale, per così dire, viene guadagnato sul piano digitale. Oltre le classiche percentuali di Share, occorre contare anche le visualizzazioni mobili.

C’è Posta Per Te, molto più di una trasmissione

Tornando, quindi, all’esordio della 29a edizione della trasmissione targata Fascino PGT: siamo (ancora e nonostante il cambio dei tempi) di fronte a un fenomeno di massa. 28,6% di Share vuol dire che – anche chi critica la trasmissione – di nascosto probabilmente la guarda. Questo rende Maria De Filippi, dal punto di vista del gradimento e del mercato, simile a Checco Zalone.

Quello che Luca Medici fa al cinema Maria De Filippi lo riporta in televisione, ovvero le critiche (e anche un certo scetticismo da parte dell’opinione pubblica) non mancano mai, ma i numeri arrivano a smentire ogni tipo di remora. Zalone, infatti, non appena è arrivato in sala con l’ultimo suo film ha diviso il pubblico. I detrattori sembravano essere all’ordine del giorno, ma poi le percentuali di estimatori (e frequentatori di cinema) sono aumentate in maniera esponenziale.

Da titolo di punta a fenomeno di massa

Lo stesso vale, in forma leggermente ridotta perché gli standard televisivi sono diversi, per Maria De Filippi: C’è Posta Per Te resta uno dei contenuti più criticati e parodiati degli ultimi anni. Veniva utilizzato anche dalla Premiata Ditta, come espediente satirico, tra risate e divertimento del pubblico.

Dopo 29 stagioni e tanta speculazione è ancora il programma più visto del sabato sera. Vuol dire, e questo lo confermano anche i trend social (un termometro che all’inizio degli anni Duemila non esisteva), che la platea televisiva aspetta la trasmissione come fosse un evento. Questo è un traguardo dal valore importante per De Filippi, perchè la conduttrice e autrice del format sa che – con l’avvento dello streaming – è molto raro che le persone aspettino un giorno della settimana per guardare un contenuto. Possono farlo, volendo, anche in altre occasioni. Se, invece, il pubblico si riunisce al sabato sera per guardare C’è Posta Per Te vuol dire molto. Anzi, tutto.

Abitudine condivisa

I programmi di Maria De Filippi, nello specifico, possono essere belli o brutti (a seconda dei gusti). Criticabili o meno. Sono, tuttavia, condivisi: ovvero chiunque sa che il sabato sera alle 21.30 comincia quel determinato format. Nel caso di C’è Posta Per Te, poi, è subentrato anche un neologismo linguistico. Il concetto di “aprire la busta” si usa anche nel lessico comune, quando due o più persone vogliono chiarirsi dopo un malinteso.

Il programma, dunque, è diventato – malgrado tutto – una consuetudine contemporanea. Accade solo con i contenuti intramontabili. Basti pensare a un altro neologismo: “Compro una vocale”, che esiste dai tempi di Mike Bongiorno e i primi fasti de La Ruota della Fortuna. Usato, in prevalenza, quando qualcuno non riesce a parlare come dovrebbe per esprimere un concetto.

La fama diventa FOMO

Tradizione e modernità si mescolano, quindi perché Maria De Filippi (come Checco Zalone al cinema) è ancora un riferimento in tv? Fa leva su quella che i giovanissimi definiscono FOMO: un acronimo che sintetizza l’espressione britannica Fear Of Missing Out. La paura di essere tagliati fuori.

Nello specifico: C’è Posta per Te è il programma più visto dell’inverno televisivo perché è anche quello più discusso. Ne parlano tutti e, quindi, anche gli spettatori occasionali vogliono sentirsi parte di un argomento comune. C’è Posta Per Te va in onda il sabato sera e se ne parla, in famiglia o con amici, la domenica a pranzo o addirittura il lunedì in ufficio. Un chiacchiericcio che va avanti sino alla puntata successiva.

La variante Can Yaman

In quest’ultima particolare partenza di stagione, poi, c’è stato anche l’arresto di Can Yaman in Turchia (ospite nella prima puntata della trasmissione) che ha animato l’opinione pubblica in ogni senso. Quindi le persone erano curiose di capire se la presenza dell’interprete turco sarebbe stata confermata, oppure il pezzo di trasmissione che lo riguardava sarebbe stato soppresso. Anche questo è un tipo di catalizzatore.

Insomma, Maria De Filippi e Checco Zalone sono speculari pur appartenendo a contesti mediali diversi: il grande e piccolo schermo restano due rette parallele che, però, hanno bisogno di trascinatori. Gente che, con la propria capacità, riesce a spingere l’industria e il gradimento collettivo. C’è Posta Per Te e Buen Camino (per citare esclusivamente l’ultima creatura che vede l’interprete pugliese protagonista) sono il perfetto esempio di come il pubblico italiano rimanga vincolato a meccanismi mediatici anche quando vengono presi di mira.

L’eredità di Maurizio Costanzo

Nella fattispecie C’è Posta Per Te rappresenta, per moltissimi, una coperta di Linus. Tutto passa, tranne quella trasmissione il sabato sera: quasi come se fosse una sicurezza a cui aggrapparsi in questo mondo – e qui la televisione c’entra poco – pieno di incertezze e criticità. L’utente medio accende il televisore e si commuove, ride, rimane stupefatto di fronte alle storie altrui che sente come proprie. Questa è la chiave vincente sia di Maria De Filippi che di Checco Zalone: sapersi rinnovare rimanendo fedeli al codice condiviso, a quel linguaggio e quella liturgia che hanno saputo maturare e sviluppare nel tempo.

Un altro esempio di questa dinamica cross-mediale l’ha offerto per anni Maurizio Costanzo e Maria De Filippi da qualcuno, non proprio uno qualunque, deve pur aver imparato. Una lezione, ancora oggi, tremendamente attuale che nasconde un mondo tutto da scoprire (davanti e dietro le telecamere) impossibile da riassumere esclusivamente nell’arco di una percentuale settimanale o stagionale.