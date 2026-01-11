C’è Posta Per Te inizia col botto: Maria De Filippi vicino al 29% di Share, The Voice Kids resiste al 19,7%. I dati Auditel del 10 gennaio 2026

Maria De Filippi riparte da dove aveva interrotto. La presenza femminile più influente della televisione italiana, prima di Natale, aveva chiuso da “Regina” del sabato sera con Tu Sì Que Vales e i suoi numeri in crescendo. Dopo le feste, con lei al timone, i risultati per Canale 5 non cambiano: C’è Posta Per Te – che quest’anno arriva alla 29a edizione – raggiunge il 28,6% di Share. Una percentuale importante che va balzare in avanti Cologno Monzese non solo in termini di ascolti, ma anche in fatto di introiti pubblicitari.

La concorrenza, che propone sulla rete ammiraglia The Voice Kids, si fa bastare il 19,7% di gradimento. Antonella Clerici resiste contro quello che, ormai, è diventato un vero e proprio cult televisivo. Sulle reti cadette troviamo scelte diverse, sia dalle parti di Cologno Monzese che nei pressi di Viale Mazzini, Rai2 punta sul duplice episodio di FBI ed FBI International che raggiunge il 3,7% di Share. Rai3 ottiene il 3,6% di Share con La Città Ideale.

Maria De Filippi fa il pieno di ascolti: C’è Posta Per Te oltre il 28% di Share

Rete4, invece, scommette sull’operazione nostalgia proponendo il film Chi trova un amico trova un tesoro: il risultato è pari al 2,7% di Share. Italia Uno punta tutto su Shrek e vissero felici e contenti raggiungendo il 5,5% di Share. La7 ritrova, dopo la pausa natalizia, In Altre Parole di Massimo Gramellini con un nutrito parterre di ospiti. La trasmissione si sviluppa in due parti, la prima raggiunge il 7,1% di Share mentre la seconda (dal titolo In Altre Parole…ancora) ottiene il 4,5%. Tv8 sceglie il tennis con l’esibizione tra Sinner e Alcaraz: il canale in chiaro di Sky punta sul confronto tra i due campioni, ma la sfida – essendo principalmente un’amichevole – raccoglie soltanto lo 0,8% di Share.

Lezioni Private, sul Nove, con Luca Sommi alla conduzione, si attesta sull’1,6% di Share. Leggermente meglio Fast&Furious – Solo parti originali che arriva all’1,9% di Share, festeggia dunque il Canale 20 grazie agli appassionati della celebre saga cinematografica che mescola azione e motori. Rai4, con Sopravvissuti, non va oltre l’1,2% di Share.

Scotti distanzia De Martino nel preserale

Il rapporto Pelican, su Iris, raggiunge il 2,1% di Share. Modalità Aereo, su RaiMovie, supera l’1% di Share chiudendo all’1,1%. Il preserale generalista italiano vede Gerry Scotti e Samira Lui, con La Ruota della Fortuna, raggiungere il 25,7% di Share contro Affari Tuoi che non va oltre il 23,3%. Stefano De Martino ed Herbert Ballerina inseguono i colleghi di Cologno Monzese.