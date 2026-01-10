Can Yaman arrestato a Istanbul: le accuse

Una notte a Istanbul e un’indagine che sta lasciando senza parole il mondo dei vip. Cosa sta succedendo a Can Yaman

C’è una notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo, in particolare quello del cinema e delle fiction. Uno degli attori più in voga di questo momento, tra i più affascinanti de sempre è stato arrestato. Can Yaman il Sandokan che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori sarebbe stato fermato a Istanbul.

Il clamore è esploso nel cuore della notte, quando le forze dell’ordine hanno fatto scattare una serie di controlli in diversi punti della movida sul Bosforo. Un’azione coordinata, nata da un’indagine già avviata da settimane, che ha finito per coinvolgere anche nomi noti dello spettacolo e dell’informazione.

Il fermo e l’operazione della polizia

Secondo le informazioni diffuse dalla stampa locale, l’attore turco sarebbe stato fermato a Istanbul insieme ad altre sei persone nel corso di una maxi retata che ha interessato nove locali notturni. L’operazione avrebbe portato all’arresto di presunti spacciatori e anche di alcuni gestori dei club, ritenuti coinvolti nella distribuzione di sostanze stupefacenti.

Nel gruppo dei fermati figurerebbe anche l’attrice Selen Gorguzel, nome molto conosciuto nel panorama televisivo turco. A carico dei soggetti coinvolti, sempre secondo quanto trapela, ci sarebbero ipotesi di reato legate al possesso e al consumo di droga, oltre ad altre accuse più ampie che riguardano comportamenti illeciti all’interno dei locali.

La notizia butta un’ombra sul quel mondo artistico che da qualche anno ha trovato il successo in Italia. Can Yaman è il simbolo delle telenovelas turche, ammirato e amato da molte fan, spesso finito al centro del gossip, ma mai fino a questo momento protagonista della cronaca. Tra il 2022 e il 2024 è stato uno dei volti di punta anche di progetti italiani come Viola come il mare, mentre nel 2025 ha vestito i panni de Il Turco (turco-ungherese) e del recentissimo nuovo Sandokan targato Rai, ruolo da lui stesso definito una svolta nella carriera.

Dopo il fermo, le persone arrestate sarebbero state sottoposte a una serie di accertamenti presso l’Istituto di medicina forense con lo scopo di chiarire se sono state assunte sostanze stupefacenti, in che quantità e in quale arco temporale. Si tratta di una fase importantissima per l’evoluzione dell’indagine, che potrebbe determinare l’eventuale conferma o ridimensionamento delle accuse.