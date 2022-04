Scomparsa nella giornata di domenica, con l’annuncio arrivato in serata, Catherine Spaak, attrice, ma anche conduttrice televisiva, è stata oggi pomeriggio ricordata all’interno di Lo sportello di Forum, in onda come sempre su Rete4. In rientro dalla pubblicità, prima della sentenza finale sul caso esaminato nella puntata odierna, Barbara Palombelli, che dal 2013 conduce il programma, nello slot mattutino su Canale 5, in quello pomeridiano sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, ha voluto ricordare colei che invece fu la prima nel 1985 a dare il proprio volto a Forum.

Ecco le parole pronunciate da Barbara Palombelli:

Voglio ricordare un’amica, una grandissima attrice, una grande conduttrice televisiva. Per tantissimi anni ha condotto Harem, una trasmissione molto popolare che forse andrebbe anche riproposta. È stata anche la prima conduttrice di Forum. Allora noi ricordiamo Caterina: non aveva un bellissimo ricordo, io ne ho parlato tante volte con lei di Forum quando ho iniziato a condurlo io, c’era qualche ombra nel suo ricordo. Credo però che il pubblico vedendo queste immagini, soprattutto il pubblico che c’era in quell’autunno 1985, si commuoverà come mi sono commossa anch’io.

Sono stati poi mostrati alcuni brevissimi passaggi della prima puntata in assoluto di Forum, dove un’ingessatissima Catherine Spaak presentava ai telespettatori il nuovo programma che si andava a inserire nella programmazione della domenica pomeriggio di Canale 5.

In un’intervista rilasciata nel settembre 2020 al settimanale Gente la Spaak aveva dichiarato di aver perso la conduzione del programma, che nel 1988 passò nelle mani di Rita Dalla Chiesa, per non aver ceduto ad alcune avances provenienti da “una persona che aveva potere”.