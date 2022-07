L’allontanamento dalla tv di Caterina Balivo non è durato molto: si potrebbe dire che non ha fatto tempo ad aver inizio, che era già finito. Se dopo la fine dell’avventura di Vieni da me nel 2020, dopo due stagione nel daytime di Rai1, è stata richiamata in tv nel gennaio 2021 da Milly Carlucci per ricoprire il ruolo di giurata e detective a Il cantante mascherato, esperienza che si è ripetuta anche quest’anno per la terza edizione dello show prodotto da Endemol Shine Italy, ora per lei è tornato il momento di tornare in pista da sola.

Da alcune settimane è partito su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma? e a fine luglio arriverà lo start di Help – Ho un dubbio, un nuovo programma di seconda serata su Rai2 che esordirà giovedì 28 luglio. Da settembre poi, come è stato annunciato oggi in sede di presentazione dei palinsesti di La7, Caterina Balivo erediterà un’importante sfida, trovandosi a gestire il preserale della rete diretta da Andrea Salerno, alla conduzione di un game show “di parole”.

Tre avventure professionali diverse per generi e per reti fra loro, che dimostrano come la conduttrice, dopo l’esperienza decennale nel daytime Rai, con una sola pausa concomitante anche con la prima gravidanza avuta, fatichi, almeno fino ad oggi, a trovare una propria casa stabile in palinsesto – d’altra parte, intervistata da TvBlog in occasione della conferenza stampa di Chi vuole sposare mia mamma?, aveva detto di volere scegliere d’ora in poi i progetti e non tanto le reti su cui vanno in onda. Per la prossima stagione qualcosa in questo senso potrebbe cambiare, dato che l’impegno su La7 dovrebbe essere stagionale, anche se questo non per forza comporterebbe un impedimento alla realizzazione di altri progetti, salvo contratti di esclusiva.

Resta però, oltre al dubbio sulla reale riuscita di questo ambizioso tentativo di portare un genere e un volto diverso nella programmazione quotidiana della rete di Urbano Cairo, qualche perplessità sul fatto che una tale oscillazione su progetti parecchio diversi fra loro possa permettere di definire in modo chiaro il percorso che sta seguendo la carriera di Caterina Balivo e dare dunque una risposta alla domanda: “Chi è Caterina Balivo televisivamente?“.